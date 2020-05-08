港府放寬限聚令 餐廳爆滿、母親節訂位急增

香港新冠肺炎疫情趨緩，港府放寬限聚令與關門令。據港媒香港01報導，有香港的酒樓指出，過去3個月來生意下跌七成左右，每月損失達800萬港元，在新措施以及即將到來的母親節加乘下，一日內訂位急增7倍，今早茶市爆滿。

香港政府日前放寬限聚令，由4人放寬到8人。報導指出，今日上午與下午餐廳高朋滿座。

位於旺角的倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠指出，不少商會聚會訂單此前因疫情取消，生意下跌75%。而這幾天香港未有新增疫情，政府放寬限聚令以及母親節將到來，母親節訂單增加7倍。

報導還採訪的港民，有港民說，放寬限聚令一家打算到外訂餐廳，慶祝母親節。