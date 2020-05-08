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涉嫌違紀違法 孫力軍免去陸公安部副部長

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
孫力軍免去陸公安部副部長一職。圖／取自香港經濟日報網
孫力軍免去陸公安部副部長一職。圖／取自香港經濟日報網

上月公安部副部長孫立軍因涉嫌嚴重違紀違法，受中共中央紀委國家監委紀律審查與監察調查。今日據大陸人社部網站消息，國務院任免國家工作人員，免去孫力軍的公安部副部長職務。

孫力軍是今年第二位落馬的副省部級官員，第一位是福建副省長張志南。公安部長趙克志4月時主持公安部黨委會議，會議指出，孫力軍接受審查調查，是其長期無視黨的政治紀律和政治規矩，不守紀律、不講規矩、不知敬畏、肆意妄為的必然結果。

今年湖北疫情嚴峻期間，中央指導組赴湖北指導疫情防控工作，孫力軍也為其中一員前往武漢，並幾次出現在相關報導中。

孫力軍出生於1969年1月，為山東青島人，1997年12月加入中國共產黨，1988年9月參加工作。他曾任前中央政法委書記孟建柱秘書，曾任中共公安部一局局長、公安部副部長等職。

另據資料顯示，他還曾任上海市政府外事辦公室副主任，公安部辦公廳副主任、公安部黨委委員、一局二十六局局長、中央610辦公室副主任、港澳台事務辦公室主任。

公安 疫情

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