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撰文談未來4年兩岸關係 陸學者分析兩岸極限爆炸的可能

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
廈門大學台灣研究院政治研究所教授劉國深。圖／取自中新網
廈門大學台灣研究院政治研究所教授劉國深。圖／取自中新網

廈門大學台灣研究院政治研究所教授劉國深近來分析兩岸關係是否會「極限爆炸」。他指出，「我們既不能排除未來四年可能出現的『極限爆炸』危險，也要從全面和戰略的高度去把握好兩岸關係的節奏和方向」。理性而論，美中台面對日益危險的台海局勢，都存在避險的動機與條件。

劉國深在《中國評論》5月號月刊發表專文「來四年兩岸關係『極限爆炸』可能分析」，該文分析2016年至現今的台海局勢，他稱，盱衡今後四年台灣局勢發展、美國對華政策演變以及大陸自身因素的變化，兩岸關係確實有如可燃物質和空氣的混合比已經接近爆炸極限濃度，只要火源的距離足夠接近，兩岸關係就有可能發生「極限爆炸」。

首先他分析了台灣現今的政局，並指出從民進黨政府很有可能在未來四年內嘗試以碎片化立法、修憲、變相制憲等手法無限趨近「法理台獨」的可能。認為蔡英文總統未來四年必將更向台獨靠攏、逐漸跛腳，民進黨激進台獨勢力將逐漸掌控台灣政局。

有關美方對台政策，文章認為，台灣問題是美國政府對華極限施壓最直接與廉價的籌碼，美國總統川普對台把控的尺度相當大，經常利用台灣問題為難中國政府。

他分析，美國重新評估對台政策的呼聲早就存在，大背景是為了應對中國崛起。但是美國利用「台灣牌」對大陸政府施壓不能沒有底線，過度施壓只會讓美國失去其在中國的利益。如果美國與大陸展開零和競爭，台灣必將首當其衝。

接著談及大陸對台政策，文章認為，中國大陸對台政策的原則立場是高度穩定的，即一方面希望用和平的方式解決台灣問題，另方面從未放棄以非和平方式解決台灣問題。

他認為，中共中央總書記習近平提出的「習五條」展現對和平統一的極大自信與定力。然而，相對於大陸領導人的自信和定力，大陸民眾面對民進黨政府層出不窮的「台獨邊緣政策」明顯缺乏自信和定力，兩岸關係和平發展正在遭遇極限挑戰。

劉國深接著表示，對未來4年發生極限爆炸的憂慮來自大陸與台灣，目前兩岸的民粹對抗十分高漲。但是大陸在台灣問題上之所以在各種壓力下仍能夠表現出極大的克制和耐心，既與大陸方面在台灣問題上的控制能力提升有關，也與對兩岸政治關係的認知深化有關

文章接著指出，台灣內部政治生態也決定了無論任何人、任何政黨在台執政，都無法片面改變兩岸同屬一個中國的法理和政治現實。只要沒有失去理性，台灣就必須在「兩岸一國」的法理規定面前停下「台獨邊緣政策」的腳步。

而美國方利用「台灣牌」對中國進行極限施壓也必將付出代價，一旦美方越過底線，大陸必將採取對應的措施。這也是為什麼民進黨當局不敢直接改變兩岸同屬一個國家法理規定、美方一再強調一個中國政策不變的原因。

劉國深指出，即使有人失去理性，突破底線，大陸反制的政策工具箱也有相當多的可選政策工具。一旦兩岸關係出現重大變化，即使採取軍事手段，可選方案也非常多。除了武力解決方案，陸方還可以運用政治、經濟、法律、社會、外交等手段對台灣實施治理。

他說，目前在涉台外事領域和兩岸交流交往領域的管制措施只是冰山一角而已。無論是美方還是台灣對大陸採取極限施壓措施，都將激發大陸藉力使力對台灣地區進行更加全面、直接的治理，具體採取什麼措施端視台灣問題演變的具體情況而定。

爆炸 台獨 民進黨

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