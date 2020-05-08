港媒今日引述北韓官方朝中社報導，北韓領導人金正恩向大陸國家主席習近平致口訊，就中國抗擊新型冠狀病毒疫情所取得的成果表示祝賀。間接證實金正恩本人出面，不過大陸官媒新華社尚未披露習近平的回應。

4月中下旬CNN報導「金正恩病危」後，朝中社5月初報導金正恩出席順川磷肥生產基地竣工儀式，並發佈金正恩參加活動的照片和影片，不過仍被揣測僅是金正恩「替身」。

新華社昨（6）日報導，俄羅斯總統普亭京授予金正恩俄羅斯衛國戰爭勝利75周年紀念章，則透露5日在萬壽台議事堂舉行的頒贈儀式，是由俄駐朝大使向朝外務相轉交紀念章和證書，而金正恩仍未親自露面。

朝中社今日報導，金正恩向習近平致口訊，表達對抗疫高度評價，並祝習近平身體健康。