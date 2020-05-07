李克強：要精準做好常態化防控

大陸國務院總理、中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組組長李克強主持召開領導小組會議。由於五一假期剛過，會議指出，各地要抓緊評估五一期間人員較大規模流動與一定範圍聚集情況下的防控舉措；要總結推廣有效作法，精準做好常態化防控。

據新華社報導，會議表示，要認真貫徹中共中央總書記習近平主持召開的中央政治局常委會會議精神，按照中央應對疫情工作領導小組部署，認真總結和運用好防控實踐中行之有效的做法，落實和完善常態化防控舉措，有針對性做好防輸入工作，鞏固疫情防控成果，堅決防止反彈，推動企業復産達産、生活服務業復業復市和學校復學復課。

會議指出，各地要抓緊評估五一期間人員較大規模流動和一定範圍聚集情況下防控舉措效果，總結旅遊景區、餐館、住宿、商場等場所既有利於防控、又有利於復市的有效做法。大陸國務院聯防聯控機制要指導地方發布相關指南，運用好的做法進一步提高常態化防控的精準性，在此基礎上推動更多生活服務設施恢復經營，帶動居民消費回升，更有效推動經濟社會發展全面步入正常軌道。

會議指出，目前大陸許多省份中小學已有序復學復課，部分高校學生開始返校。要以科學精準防控推動復學復課。

會議要求，要進一步集中力量重點攻關，加快提高核酸檢測能力，尤其是推進檢測時間短、且無需實驗室的核酸快速檢測設備生産擴能，加大政策、審評審批等支持，協調幫助重點企業解決生産擴能中的困難。加快組織移動方艙實驗室生産，吸納更多具備條件的第三方檢測機構參與核酸檢測。保證檢測安全、快速、可靠。一旦發現疫情立即精準管控，實事求是、公開透明發布信息，決不允許瞞報漏報。