國台辦：民進黨炒作世衛議題 是出於政治圖謀

中共國台辦發言人馬曉光七日晚表示，民進黨當局利用新冠肺炎疫情一再炒作參加世衛大會問題，不是真正關注公共衛生問題，而是出於政治圖謀。美國有人公然支持臺灣加入世界衛生組織，是將防疫議題政治化，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤訊號。大陸堅決反對。

馬曉光指出，近一段時間，民進黨當局和「台獨」分裂勢力炮製各種藉口，炒作所謂臺灣參與世界衛生組織議題，企圖利用疫情趁火打劫，在國際上挑戰一個中國原則。大陸已多次就此表明嚴正立場。臺灣是中國不可分割的一部分，這是任何人任何勢力都無法改變的事實。

他說，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，導致臺灣參加世衛大會的政治基礎不復存在，責任完全在民進黨當局。

我外交部日前指出，聯合國1971年2758號決議只解决中國代表權問題，與臺灣沒有關係，也沒有賦予中國在國際場合代表臺灣人民的權力，世衛組織應當讓臺灣全面參與該組織和世衛大會。美國近期也公開為臺灣地區參與世衛大會說項。

中共國台辦七日晚發出新聞䅭，馬曉光應詢上述問題時表示，1945年，中國人民同世界各國人民一道取得了中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭的偉大勝利，臺灣隨之光復，重回祖國懷抱。包括《開羅宣言》、《波茨坦公告》在內的一系列國際法檔案，都明確無誤地確認了中國對臺灣的主權。1949年以來，儘管海峽兩岸尚未完全統一但中國主權和領土從未分割，大陸和臺灣同屬一個中國的事實從未改變。

1971年第26屆聯合國大會通過2758號決議，承認「中華人民共和國」是代表全中國人民的唯一合法政府。這從政治、法律、程式上徹底解決了中國在聯合國的代表權問題，充分體現了聯合國所堅持的一個中國原則。

馬曉光重申，「世界上只有一個中國，臺灣是中國的一部分，根本不存在臺灣加入聯合國的問題，臺灣參與國際組織活動，包括世衛組織活動必須按照一個中國原則來處理」。聯合國多次重申，將堅持按照聯大2758號決議處理臺灣問題。

世界衛生組織作為主權國家組成的聯合國專門機构，遵守聯大決議，世衛大會25.1號決議重申了聯大2758號決議，這都是鐵的事實，不容置疑。