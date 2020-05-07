川普拿疫情等議題攻擊大陸 港媒：一切都為了這個字…

中美關係過去一、兩個星期戲劇性急墮谷底，美國總統川普從疫情、台灣、香港、乃至南海議向大陸全面進攻，出招之密堪稱罕見，美方為何暴跳如雷？香港經濟日報分析，川普6日的一句話露出端倪，一切從「錢」字說起。

報導指出，中美儘管在3月曾因「美軍播毒」與「中國病毒」之爭，出現過一輪爭執，但很快平息，川普承諾不再說「中國病毒」之詞，但中美近兩周又陷入激烈搏擊，並罕有地一次體現於四大議題。

首先是疫情追責，川普揚言要調查病毒起源，更一度稱考慮以關稅等方式，就疫情擴散向大陸索討賠償，美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）更從旁助攻，曾稱「大量證據」顯示新型冠狀病毒源自武漢病毒實驗室，大陸官媒措詞強烈批評他，甚至暗指他不是人。

其次是台灣問題，美方借世界衛生組織問題，觸及大陸的一個中國底線，像是美國政府外交體系5月以來發動「#Tweet For Taiwan（推文挺台灣）」活動，推動台灣爭取參與世界衛生大會（WHA）；龐培歐6日更向世界衛生組織總幹事譚德塞喊話，呼籲邀請台灣參加即將舉行的大會。

第三是香港問題，美國國務卿龐培歐日前表態，香港「基本法」23條立法不符合美國利益，儘管他表示，將會延遲向國會提交與「香港人權與民主法」相關的報告，但原因只是為了觀察全國兩會本月底召開時，大陸當局會否進一步加強涉足香港管治，並不代表美方放鬆對香港議題的操作。

最後是南海問題，美軍艦機近期屢次飛越南海，美國國防部長艾斯培表示，美國軍艦在南海的航行自由行動，向大陸發出明確訊號，也就是美國致力於確保所有國家的航行與商業自由。

美國為何密集地向大陸放箭，輿論有不少推測，有的指美國認定大陸隱瞞疫情，讓美國遭到史無前例瘟疫，重創經濟；有的則認為，這些舉動都是川普的選舉考量，展現自己敢向大陸說不。

但這些推測都未必能完全解答問題，例如報復大陸隱瞞疫情，美國至今未羅列出瞞疫的實質證據；若是選舉考量，目前距年底大選尚有一段時間，實在未必需要在此時盡揭底牌。

不過在川普6日的一席話，似乎能找到端倪，他透露將在約一到兩星期後，報告大陸是否正在履行第一階段中美貿易協議規定的義務，他密切關注大陸是否兌現增加購買美國商品的承諾。

彭博不久後報導，中美最高貿易談判代表最早將於下周通話，以討論第一階段貿易協議進展，知情人士透露，大陸副總理劉鶴將代表中方進行通話，美方代表則是美國貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）。

觀察人士指出，中美即將檢討首階段貿易協議執行前夕，美方在四大議題操作，顯然是一種施壓，警告中方必須兌現承諾；這與中美去年磋商貿易協議時，美國利用關稅以外的「香港人權與民主法」等議題，向大陸極限施壓，實在是同出一轍。

而美方近期對中方不客氣，很可能是川普政府單方認為，協議執行存在不合美方利益的狀況。