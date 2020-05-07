反送中滿周年 香港局勢如何？ 陸委會：令人憂心

反送中運動將滿一周年，台灣如何評估香港政治情勢？陸委會發言人邱垂正今日表示，香港局勢令人憂心，中共為了鞏固在香港統治，長期以來不斷催促香港就基本法第23條完成立法，我方會對此持續關注。

邱垂正在今日的例行記者會上指出，去年十九大四中全會建立健全維護國家安全法律制度實行機制，視為港府與社會各界的緊迫任務，我方認為在缺乏社會高度共識情況下，不斷催促立法，與香港民心背道而馳，只會增加香港社會的不穩定。

邱垂正指出，文明先進的國家或社會，理應保障人民自由權利，而非將人民推向對立面，令人民生活陷於恐懼。

邱垂正表示，中共將香港情勢不穩定歸咎黑暴、攬抄與外部勢力等，顯見其仍受偏狹意識形態拘束，毫無自我反省能力，呼籲相關方面應該包容廣納多元意見，依法保障人權自由，才能真正爭取民心，穩定香港局勢，否則一再挫敗港人對一國兩制信心，將損及香港國際金融中心的地位。

至於港區人大代表吳秋北說，會在全國人大會議提出以新角度及方法進行23條立法，邱垂正指出，香港最近相關的團體與個人積極推動香港基本法23條，我方會與國際社會共同關切香港情勢發展。香港自由民主國際社會會高度關注，包含推動23條立法過程會否引發更多抗爭，我方會有持續關注。