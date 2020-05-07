檢視協議進度 中美貿易代表下周電話會議
根據《彭博》社報導，中美貿易談判代表，將在下星期就第一階段貿易協議執行情況，舉行電話會議。
報導引述知情人士說，中共國務院副總理劉鶴，將與美國貿易代表賴海澤對話。
這將是今年1月簽署協議以來，兩國首次進行正式會議。
根據協議，劉鶴和賴海澤每六個月舉行會議，下星期的電話會議實際是提前舉行。
報導引述知情人士說，北京計劃向美國展示即使受到新冠肺炎疫情影響，履行協議出現延誤，但仍在真誠地努力，像促進知識產權保護的措施，需要得到中共全國人大會議批准，但今年的大會推遲舉行時間。
美國總統川普日前威脅，若果中國不按承諾增加採購2000億美元的美國商品與服務，將終止貿易協議。
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