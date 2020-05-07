檢視協議進度 中美貿易代表下周電話會議

政府免費派發可重用「銅芯抗疫口罩（CuMask）」，昨早7時起可透過網站登記，截至昨晚7時有逾160萬人登記，反應熱烈。不過生產商之一疑似為香港服裝製造商晶苑國際集團，而該集團執行董事王志輝，正是香港紡織及成衣研發中心的董事。有立法會議員認為，港府拒絕透露生產商資料，給人瓜田李下之感，促盡快交代當中利益關係。

2020-05-07 13:34