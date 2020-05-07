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520後的兩岸關係？ 陸委會呼籲對岸理解八字箴言

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
陸委會發言人邱垂正。記者呂佳蓉／攝影
陸委會發言人邱垂正。記者呂佳蓉／攝影

針對520後的兩岸關係情勢，陸委會發言人邱垂正今日表示，中共對台政策一貫，落實推動「習五條」，加大融合統戰策略，應不會有所改變；呼籲對岸應面對現實，理解蔡英文總統提出的「和平、對等、民主、對話」，才是兩岸長久穩定的關鍵。

陸委會今日舉行例行記者會，媒體詢問520兩岸關係的情勢發展。邱垂正表示，中共對台政策一貫，落實推動習五條，加大融合統戰策略，應該不會有所改變。後續會持續針對中共的軟硬兩手、對台相關措施與其統一目標，做好形勢研判。

邱垂正說，政府堅定捍衛國家主權與民主自由，致力維護兩岸和平穩定的政策立場，一貫而堅定。兩岸良性互動發展是雙方的責任，呼籲對岸應面對現實，理解蔡總統提出的和平對等民主對話，才是兩岸長久穩定關鍵，放下單邊政策前提，摒棄威嚇與打壓，務實與我方共同所推動的兩岸關係新局。

有關共軍空軍少將喬良撰文，指出文統台灣無望，但是武統不可以輕率急進，對此邱垂正回應，陸委會不對個別人士進行評論。政府長期關注大陸內外部情勢與對台的動態作為。中共不放棄對台動武，已經嚴重迫害區域穩定與台海和平現狀，更不利於兩岸良性互動。

邱垂正表示，未來政府會持續穩定台海穩定現狀，將持續關注情勢發展，強化自我防衛能力、捍衛國家主權與民主體制，也會與友好國家與理念相近國家共同合作，維護區域與台海的和平。

至於WHA將於5月中旬召開，台灣參加的機率多大？邱垂正表示，我方強調健康是基本人權，中共長期以政治主張，阻擾我參加WHO。近期中共相關單位宣稱，因欠缺一中原則與九二共識，排除台灣參與，這非常明確證明，陸方是以政治干預健康人權，更違反WHO的憲章，剝奪台灣人民的權益。

邱垂正指表示， WHO是專業醫衛國際組織，因守護全球民眾健康安全，不應受單一國家政治主張操作，也只有台灣民選政府才有權代表台灣。政府會與國際社會繼續合作，並與WHO方面持續交涉。

邱垂正 中共 WHO

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