中國宣布 所有縣級行政區疫情降為低風險

中國國家衛生健康委員會發言人米鋒今天宣布，中國所有縣級行政區的疫情均調整為「低風險」。但他仍強調，新冠（武漢）肺炎疫情還有很大不確定性，要落實常態化防控，嚴防疫情反彈。

中國國務院聯防聯控機制下午召開記者會，米鋒在會中作上述表示。

綜合陸媒報導，米鋒表示，中國全境6日的新增本土無症狀感染者降至10例以下，且連續4天沒有新增本土確診病例，連續10天沒有新增本土疑似病例，連續22天沒有新增死亡病例。

他指出，雖然全國所有縣級行政區的疫情均調整為「低風險」，但疫情還有很大不確定性，嚴防疫情反彈除了要落實常態化防控，還要繼續做好患者救治和康復管理。

中共總書記習近平6日在中央政治局常委會議中說，當前境外疫情擴散蔓延態勢並沒有得到有效遏制，國內個別地區仍出現聚集性疫情，新冠（武漢）肺炎疫情「還有很大不確定性」。

中國各地的風險等級評估，是依據國務院聯防聯控機制「關於科學防治精準施策分區分級做好新冠（武漢）肺炎疫情防控工作的指導意見」訂定，以縣級行政區為單位。

其中規定，無確診病例或連續14天無新增確診病例為「低風險」地區；14天內有新增確診病例，累計確診病例不超過50例，或累計確診病例超過50例，14天內未發生聚集性疫情為「中風險」地區；累計病例超過50例，14天內有聚集性疫情發生為「高風險」地區。