快訊

交通部國旅振興三階段曝光 團體遊擬最高補助3萬元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

WHO再提赴中國研究病毒源頭 華春瑩四兩撥千金

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
大陸外交部發言人華春瑩。取自環球網
大陸外交部發言人華春瑩。取自環球網

世界衛生組織再度提出派團再赴中國研究病毒源頭，大陸外交部發言人華春瑩7日在記者會上雖然回應，但表態是四兩撥千金。

到底會不會同意WHO派團登陸？華春瑩表示，中國政府與世衛組織一直保持著密切的、良好的溝通，願繼續和世衛組織開展合作，共同應對新冠肺炎疫情

對於跟世衛組織的合作，包括在溯源問題上的合作，中方一直是持開放的態度。

媒體接者追問，中方是否反對世衛組織進行溯源調查，華春瑩指出，中方的立場非常明確，反對的是美國等個別國家迫不及待地把溯源問題政治化，搞有罪推定式的國際調查。

華春瑩表示，中方會繼續同世衛組織開展良好合作，因為中方相信，只要有利於未來人類更好應對此類突發重大傳染性疾病的事情，中方都會本著高度負責任的態度作出應有的努力和貢獻。

華春瑩 新冠肺炎 疫情

延伸閱讀

中國代表：戰勝疫情前 不會邀WHO調查病毒源頭

蓬佩奧指有證據病毒源自武漢實驗室 中國：拿出來

美官員稱李文亮展現五四精神 中國：自以為了解

陸外交部：美疫情甩鍋 不應把關稅當作武器

相關新聞

WHO再提赴中國研究病毒源頭 華春瑩四兩撥千金

世界衛生組織再度提出派團再赴中國研究病毒源頭，大陸外交部發言人華春瑩7日在記者會上雖然回應，但表態是四兩撥千金。

美國開始調查間諜 中共「千人計劃」悄然終止

中國一項曾被廣為宣傳、旨在引進「海外高層次人才」的政策－千人計劃，已經悄然失蹤，網站點不進去，微博微信都無法查找，幾乎沒...

為什麼中國非封城不可 晚3周感染人數將翻18倍

權威科學期刊《Nature》5月發表論文分析「非藥物干預措施對中國Covid-19疫情的影響」，模型預測，如果沒有封城、...

官場掮客蘇洪波 攪亂雲南政壇

雲南商人蘇洪波以政治掮客身分出現在中紀委發布的案件警示錄中，引發關注；原來他是雲南省委前書記秦光榮背後的神秘富商。

可重複使用…160萬人搶登記「銅芯」口罩

政府免費派發可重用「銅芯抗疫口罩（CuMask）」，昨早7時起可透過網站登記，截至昨晚7時有逾160萬人登記，反應熱烈。不過生產商之一疑似為香港服裝製造商晶苑國際集團，而該集團執行董事王志輝，正是香港紡織及成衣研發中心的董事。有立法會議員認為，港府拒絕透露生產商資料，給人瓜田李下之感，促盡快交代當中利益關係。

陸官宣 中高風險區域今天起全部清零

大陸最後一個「中風險」等級的黑龍江省牡丹江市林口縣，從今〈5月7日0時起〉調整至低風險，據國家衛健委公佈，今天起大陸「中...

川普：一兩周後報告中國履行貿協情況

美國總統川普表示，正在密切關注中國大陸是否按照貿易協議要求，兌現了增加購買美國商品的承諾。他稱，中方正在購買大量美國農產...

中共駐聯合國代表︰中國暫不邀國際專家調查病毒源頭

中共常駐聯合國日內瓦代表陳旭表示，中國將不邀請國際專家參與調查新型冠狀病毒的源頭，直至抗疫工作取得最終勝利。

美籲各國挺台參加WHA 北京批政治操弄

美國周三(5月6日)敦促世界衛生組織應抵擋中國壓力，邀請台灣參加世界衛生大會 (WHA)，討論新冠病毒疫情。

美擬延長豁免部分中國大陸商品關稅一年

中美近日因疫情問題大打「口水戰」，美國總統川普一度聲稱，要就美國因疫症損失對中國加徵新關稅。彭博社引述美國貿易代表辦公室...

藉佛斂財 廣東統戰部副部長王強被查

廣東省紀委監委六日對外通報，廣東省委統戰部副部長黃強涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。據了解，黃強是在四月...

防疫失職 湖北3000黨員幹部被處罰

據5月出版的《中國紀檢監察雜誌》刊登湖北紀監委官員葉志強文章披露，從疫情發生截至4月中，湖北處分疫情防控中失職黨員、幹部...

熱門新聞

追撞日產車 奧迪車主一句話「你這車我買了」立刻轉帳走人

習近平：新冠肺炎疫情還有很大不確定性

台灣人郭位 成為香港唯一不加入大聯盟的大學校長

女子帶癱夫二婚全家和樂 現任夫還包辦照顧「大哥」

特斯拉上海超級工廠爆停工 預計停工到9號

網上瘋傳印尼猴子踩單車當街拐小孩 網友發現細繩質疑有陰謀

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。