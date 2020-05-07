WHO再提赴中國研究病毒源頭 華春瑩四兩撥千金

世界衛生組織再度提出派團再赴中國研究病毒源頭，大陸外交部發言人華春瑩7日在記者會上雖然回應，但表態是四兩撥千金。

到底會不會同意WHO派團登陸？華春瑩表示，中國政府與世衛組織一直保持著密切的、良好的溝通，願繼續和世衛組織開展合作，共同應對新冠肺炎疫情。

對於跟世衛組織的合作，包括在溯源問題上的合作，中方一直是持開放的態度。

媒體接者追問，中方是否反對世衛組織進行溯源調查，華春瑩指出，中方的立場非常明確，反對的是美國等個別國家迫不及待地把溯源問題政治化，搞有罪推定式的國際調查。

華春瑩表示，中方會繼續同世衛組織開展良好合作，因為中方相信，只要有利於未來人類更好應對此類突發重大傳染性疾病的事情，中方都會本著高度負責任的態度作出應有的努力和貢獻。