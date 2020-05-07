全球需求疲弱 大陸五月出口估跌10%

中國大陸4月以美元計價出口出乎意料按年增長3.5%，高於預期，但是進口跌14.2%，是近4年半以來最大跌幅。專家稱，預期5月出口將有雙位數收縮，幅度約10%。

據香港電台報導，星展香港高級經濟師周洪禮認為，4月出口的低單位數增長，可能因為積存訂單補給或基數效應，但歐美疫情短期不會消失，封城及生產線停頓會影響第2季中國訂單，相信5-6月出口數據會逐步反映外需疲弱因素，預期5月出口將有雙位數收縮，幅度約10%。

周洪禮指出，即使6-7月歐美工廠開始復工，不代表需求重返正常水平，要到第4季出口才有明顯增長。他又預期，企業虧損會令上半年工業利潤持續收縮，兩會將有更多針對性措施出台，推出更多基建支持出口及勞動市場，亦會推出減稅措施協助民企及中小企。

另據香港信報財經網，中國大陸今年首4個月，以美元計價，出口按年跌9%，進口按年跌5.9%，貿易順差582.3億美元，減少32.6%。人民幣計價，出口按年跌6.4%，進口按年跌3.2%，貿易順差4157億元，減少30.4%。

首4月，對東協、「一帶一路」沿線國家進出口逆勢增長，對歐盟、美國和日本進出口下降。東盟為中國第一大交易夥伴，與東協貿易總值1.35兆元(人民幣‧下同)，增長5.7%；歐盟為第二大交易夥伴，與歐盟貿易總值為1.23兆元，下跌6.5%。

美國為中國第三大交易夥伴，中美貿易總值為9584.6億元，下跌12.8%，佔中國外貿總值的10.6%。其中，對美國出口7022.8億元，下跌15.9%；自美國進口2561.8億元，下跌3%；對美貿易順差4461億元，減少21.9%。

中日貿易總值下跌2.1%，其中，對日本出口下降2.2%；自日本進口下降2%。同期，對「一帶一路」沿線國家合計進出口2.76兆元，增長0.9%，佔中國外貿總值的30.4%，比重提升1.7個百分點。