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官場掮客蘇洪波 攪亂雲南政壇

世界日報 / 中國新聞組／北京7日電
蘇洪波。取材自中國紀檢監察報
蘇洪波。取材自中國紀檢監察報

雲南商人蘇洪波以政治掮客身分出現在中紀委發布的案件警示錄中，引發關注；原來他是雲南省委前書記秦光榮背後的神秘富商。

多維報導，中紀委6日通報稱，蘇洪波刻意營造自己來頭大、靠山硬、關係廣等身分背景，在兩任雲南省委前書記白恩培、秦光榮在任期間左右逢源，被二人奉為座上賓。

通報還稱，蘇洪波善於鑽營和投機，善於察言觀色，善交際，會忽悠，是典型的政治投機倒耙者，對雲南官員影響非常大，對雲南政治生態造成嚴重破壞。「他通過充當政治掮客，撈取政治資本，獲取一些雲南官員的信任，把政治資本和政治外衣轉化為攫取經濟利益的資本，進而把手伸向經濟領域，而一些雲南官員則成為他獲取利益的棋子、工具。」

據悉，蘇洪波最早在雲南省計劃委員會培訓中心擔任接待科科長時，認識了雲南省委前常委、秘書長曹建方。之後，蘇洪波成為商人。2003年兩會期間，時任雲南省委書記白恩培邀請官員吃飯，與蘇洪波相識。此後，白恩培認為，蘇洪波關係廣、有人脈，能幫上自己，就和蘇洪波越來越熱絡。

據中紀委報導披露，秦光榮曾主動向蘇洪波表示：「你有什麼合適的人可以推薦過來」、「要換屆了，你只管說」。

蘇洪波亦曾通過秦光榮違規獲取工程建設項目；向重點資源領域等推薦、安插官員，獲取這些領域的工程建設項目等。

此外，秦光榮曾在懺悔錄上曾提到蘇洪波。秦光榮稱，「我擔任省委書記後，不僅沒有處理他，反而看重他所謂的關係背景，對其既討好拉攏又忌憚畏懼，在一些官員問題上也聽從他的意見，姑息縱容蘇洪波繼續狐假虎威，助長了蘇洪波的囂張氣焰和狂妄行為。」

2019年9月26日，秦光榮被開除黨籍。2019年10月9日，秦光榮被提起公訴。同年的雲南省委全會重點關注肅清秦光榮、白恩培等流毒影響的問題，全會指出，秦光榮集政治蛻變、信仰迷失、經濟貪婪、生活腐化於一身。同被提及的白恩培於2016年10月被判死緩，審理查明，白恩培直接或者通過其妻非法收受他人財物逾2億人民幣。

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