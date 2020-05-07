可重複使用…160萬人搶登記「銅芯」口罩

政府免費派發可重用「銅芯抗疫口罩（CuMask）」，昨早7時起可透過網站登記，截至昨晚7時有逾160萬人登記，反應熱烈。不過生產商之一疑似為香港服裝製造商晶苑國際集團，而該集團執行董事王志輝，正是香港紡織及成衣研發中心的董事。有立法會議員認為，港府拒絕透露生產商資料，給人瓜田李下之感，促盡快交代當中利益關係。

明報報導，清洗後可重複使用60次的「銅芯口罩」，涉款逾3億港元，港府拒絕透露可重用口罩生產商，僅稱由本地及東南亞多個地方合作製成，引起市場揣測。坊間一度猜測生產商是立法會主席梁君彥胞弟梁嘉彥的公司「新興織造廠」，但遭梁君彥、創科局否認。

晴報報導，雖然當局拒絕透露生產商，但本地廠房昨日曝光。CuMask其中一個生產廠房位於荃灣南豐紗廠，昨有工人在廠房內車縫口罩，有關口罩外形與CuMask相似。而特首林鄭月娥和創科局局長薛永恒昨天又恰好到荃灣CuMask一個生產點視察。現場的生產紙箱被指和晶苑集團執行董事王志輝有關。

資訊科技界議員莫乃光認為，港府拒絕透露生產商資料，予人瓜田李下之感，促盡快交代當中利益關係。

坊間口罩大跌價

另據香港01報導，香港疫情趨緩加上當局免費派發「CU Mask」，令旺角多間藥房的口罩價格下降，低見120港元。其中自稱香港品牌的「HW」口罩，從4月中的250港元降至150港元，跌幅達四成。而對比2月搶口罩潮期間，口罩價格一度高至400港元，下跌幅度相當驚人。