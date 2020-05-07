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川普：一兩周後報告中國履行貿協情況
美國總統川普表示，正在密切關注中國大陸是否按照貿易協議要求，兌現了增加購買美國商品的承諾。他稱，中方正在購買大量美國農產品，但質疑採購規模是否滿足協議中對於美國農產品、製成品、能源和服務的購買承諾。
據香港信報財經網報導，川普稱，中方知道他們有協議要履行，希望他們能夠履行協議，美方將拭目以待。北京政府或許能履行，或許不能，華府會做出判斷。
中美今年1月簽署首階段貿易協議。華府其後承諾將與北京就第二階段貿易協議展開談判，將解決政府補貼和棘手的技術轉讓問題，但由於新冠疫情爆發，有關磋商尚未啟動。
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