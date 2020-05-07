中共駐聯合國代表︰中國暫不邀國際專家調查病毒源頭

中共常駐聯合國日內瓦代表陳旭表示，中國將不邀請國際專家參與調查新型冠狀病毒的源頭，直至抗疫工作取得最終勝利。

據香港電台報導，陳旭舉行網上簡報會時向記者表示，中國大陸的首要任務是戰勝疫情，其次是應對美國有關疫情的政治化言論。

陳旭表示，中國並非對調查及評估反應過敏，亦認為有關做法，能夠有助國際社會為應對未來的公共衛生緊急事件做準備，但會否及如何發出邀請，目前需要擬定正確的優先順序，及需要正確的氛圍，認為針對中國充滿政治動機的指控、汙衊及毀謗，已經使氣氛惡化。

世衞衛生緊急項目技術主管范科霍夫表示，正與北京當局舉行會議，研究派出專家組到中國，調查新型肺炎的病毒源頭。