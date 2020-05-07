美籲各國挺台參加WHA 北京批政治操弄

美國周三(5月6日)敦促世界衛生組織應抵擋中國壓力，邀請台灣參加世界衛生大會 (WHA)，討論新冠病毒疫情。

美國國務卿蓬佩奧說:「我想呼籲所有國家，包括歐洲國家，支持台灣以觀察員身份參加世界衛生大會和聯合國其他相關活動。」

他也呼籲世衛組織總干事譚德塞邀請台灣參加。他強調:「他(譚德塞)有權力這樣做，他的前任們也曾多次這樣做。」

中國外交部在例行記者會則再次重申，台灣當局是「以疫謀獨」，並說「這一圖謀不可能得逞」

中國外交部發言人華春瑩說:「在符合一個中國原則的前提下，中國中央政府已經對台灣地區參與全球衛生事務作出了妥善安排，確保無論是島內還是國際上發生突發公共衛生事件，台灣地區都可以及時有效地應對。」

台灣作為政治實體上與中國並無任何實際隸屬，衛生與疾病管制方面是由自身的衛生福利部門負責。台灣衛福部長陳時中5月6日在回應駐台外媒記者時提到:「台灣很願意在不被矮化並保有國格的情況下，與任何一個國家討論共識。」

他也提到了這次疫情與中國合作不順利。他說:「台灣在疫情爆發後，與中國有一些往來，不過他們提供的大部分訊息都很表面，情報也不夠即時。我相信這或許也不是因兩國間的隔閡而造成的，而是他們可能有些資料不完整，所以相對提供的訊息也不完全。他們的資訊對我們來說有些幫助，但幫助有限。」

台灣:尊重世衛安排

陳時中在記者會上表示，根據世衛周一 (5月4日) 做出的回應，目前很難預測台灣是否能順利獲邀參與大會。但他也強調，雖然聯合國說台灣是否具有參與世衛的資格，是49年前便制定的事，但任何合理的事都應該能隨著時代而改變。

他表示，既然台灣是否能取得世衛觀察員身份一事需經世衛成員國投票來決定，台灣也會尊重世衛透過程序正義所做出的決定。

但他也強調程序正義應被充分發揮:「然而，我們同時也要看這個組織的正義是被操控，還是世衛能真正發揮程序正義。如果正義能發揮好，這代表世衛領導人有做好。台灣政府認為世衛應該拿出世界領導人的態度，因為有態度世界就會進步。」

他認為，台灣若不能加入世衛，便僅透過雙邊關系與其他國家交流。只能透過雙邊關系與其他國家交流。

美日號召各國挺台

上周，外媒相繼報導美國與日本正在號召其他國家，寫聯署信給世衛秘書長譚德塞，呼籲他邀請台灣參加世衛大會。此外，澳大利亞媒體也報導，該國政府預計在世衛大會上，公開的表達支持台灣取得世衛觀察員的身份。美國國務院與美國在台協會自5月起，也開始透過社群媒體公開呼籲各國支持台灣重返世衛一事。

針對近日美國與日本號召其他國家表態支持台灣受邀參加世衛大會，陳時中也表示感謝。他說，台灣各地的使館與台灣外交部也積極與各國接洽與互動，他本人近日也與美國衛生部長阿札爾(Alex Azar) 進行了電話會議，阿札爾也表示樂於替台灣發聲。

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