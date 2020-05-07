快訊

109會考衝刺／英語科學會四大絕招 不怕英聽取消

有罪！李婉鈺妨害公務、強制未遂 上訴遭駁定讞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藉佛斂財 廣東統戰部副部長王強被查

聯合報 / 記者賴錦宏／北京即時報導
廣東統戰部副部長黃強「落馬」。（新浪微博照片）
廣東統戰部副部長黃強「落馬」。（新浪微博照片）

廣東省紀委監委六日對外通報，廣東省委統戰部副部長黃強涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。據了解，黃強是在四月二十八日被帶走的，有舉報者稱，黃涉嫌借佛斂財。

香港星島網報導，五十九歲的黃強，湛江人，曾任廣東省雲浮市委書記、梅州市委書記、省委統戰部副部長、省民族宗教委員會主任等職務。

據舉報者悟空稱，黃強擔任梅州書記期間，動用權力將豐順縣的韓山旅遊風景區低價承包一名老闆，黃持有該股。老闆前期投入巨大，但沒有收益，黃強擔任省民宗委主任之後，動用權力在韓山風景區新建寺院，刺激旅遊。

廣東 香港

延伸閱讀

嚇人！過橋像坐船 廣東虎門大橋如波浪擺動急封

廣東虎門大橋異常波浪式抖動 附近水域封航

影／太嚇人！強風吹襲 廣東虎門大橋橋面如波浪般起伏

新冠肺炎疫情蔓延全球索賠 廣東網友諷：求割讓給美國

相關新聞

美擬延長豁免部分中國大陸商品關稅一年

中美近日因疫情問題大打「口水戰」，美國總統川普一度聲稱，要就美國因疫症損失對中國加徵新關稅。彭博社引述美國貿易代表辦公室...

藉佛斂財 廣東統戰部副部長王強被查

廣東省紀委監委六日對外通報，廣東省委統戰部副部長黃強涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。據了解，黃強是在四月...

防疫失職 湖北3000黨員幹部被處罰

據5月出版的《中國紀檢監察雜誌》刊登湖北紀監委官員葉志強文章披露，從疫情發生截至4月中，湖北處分疫情防控中失職黨員、幹部...

長征五號Ｂ火箭 貨物返回艙出現異常

前晚由中國航天科技集團研製的長征五號Ｂ遙一運載火箭發射成功，順利將大陸新一代載人太空船試驗船送入預定軌道。但柔性充氣式貨物返回艙試驗艙昨天卻在返回過程中出現異常，載人太空船試驗船則在軌正常，並預定於明日返回。

美方緊盯 陸「千人計畫」銷聲匿跡

中國大陸引進海外高級人才的「千人計畫」似銷聲匿跡，大陸官方態度轉趨低調，網路上也難以搜尋相關資料。外界認為，這與美國聯邦調查局一年多來調查參與計畫的學者有關。

台灣人郭位 成為香港唯一不加入大聯盟的大學校長

香港兩名前特首董建華、梁振英牽頭組建「香港再出發大聯盟」，宣布成立後引來各路議論，包括其與香港林鄭月娥管治班子的關係、與...

習近平：新冠肺炎疫情還有很大不確定性

中共中央政治局常務委員會今日召開會議，中共總書記習近平主持會議並發表講話。他強調，當前境外疫情擴散蔓延勢頭沒有得到有效遏...

美官員稱李文亮展現五四精神 中國：自以為了解

美國副國安顧問博明4日以中文演講時表示，五四精神的繼承人是有公民意識的中國公民，新冠肺炎吹哨人李文亮就是。中國外交部發言...

陸外交部：美疫情甩鍋 不應把關稅當作武器

美國總統川普提出對大陸加徵新關稅，作為報復大陸應對新型冠狀病毒疫情不力的手段。大陸外交部今（6）日表示，不應該把關稅當作...

2020年大陸「兩會」中金：5大看點

受疫情影響，大陸今年兩會（政協、人大會議）推遲兩月後，將分別在5月21日、22日召開。中金指出，兩會期間需關注五大看點，...

小米廣告影射廣島原子彈爆炸 被日罵上熱搜

小米宣傳「快充」功能的形象廣告，因為影射廣島原子彈」爆炸，引發日本不滿抗議，罵上日本推特即時熱搜第一名。小米踢到鐵板主要...

香港放寬防疫禁令 港澳辦即發稿「除黑暴」

（德國之聲中文網）港府高層昨（5日）舉行抗疫記者會，背景寫上「抗疫百日 曙光漸露」標語。特首林鄭月娥稱，香港連續16天沒有本地感染個案，其中10天更是零確診，認為是適當時候放寬社交距離措施。 在

熱門新聞

女穿吊帶裙被指衣衫不整遭地鐵拒載 站長澄清：怕她感冒

追撞日產車 奧迪車主一句話「你這車我買了」立刻轉帳走人

小米廣告影射廣島原子彈爆炸 被日罵上熱搜

習近平：新冠肺炎疫情還有很大不確定性

「棄電腦選號」養牌一年中頭獎樂透了！他要再拚第二次

台灣人郭位 成為香港唯一不加入大聯盟的大學校長

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。