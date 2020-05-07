聽新聞
test
0:00 / 0:00
藉佛斂財 廣東統戰部副部長王強被查
廣東省紀委監委六日對外通報，廣東省委統戰部副部長黃強涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。據了解，黃強是在四月二十八日被帶走的，有舉報者稱，黃涉嫌借佛斂財。
據香港星島網報導，五十九歲的黃強，湛江人，曾任廣東省雲浮市委書記、梅州市委書記、省委統戰部副部長、省民族宗教委員會主任等職務。
據舉報者悟空稱，黃強擔任梅州書記期間，動用權力將豐順縣的韓山旅遊風景區低價承包一名老闆，黃持有該股。老闆前期投入巨大，但沒有收益，黃強擔任省民宗委主任之後，動用權力在韓山風景區新建寺院，刺激旅遊。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言