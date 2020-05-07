藉佛斂財 廣東統戰部副部長王強被查

廣東省紀委監委六日對外通報，廣東省委統戰部副部長黃強涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。據了解，黃強是在四月二十八日被帶走的，有舉報者稱，黃涉嫌借佛斂財。

據香港星島網報導，五十九歲的黃強，湛江人，曾任廣東省雲浮市委書記、梅州市委書記、省委統戰部副部長、省民族宗教委員會主任等職務。

據舉報者悟空稱，黃強擔任梅州書記期間，動用權力將豐順縣的韓山旅遊風景區低價承包一名老闆，黃持有該股。老闆前期投入巨大，但沒有收益，黃強擔任省民宗委主任之後，動用權力在韓山風景區新建寺院，刺激旅遊。