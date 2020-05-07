美擬延長豁免部分中國大陸商品關稅一年

中美近日因疫情問題大打「口水戰」，美國總統川普一度聲稱，要就美國因疫症損失對中國加徵新關稅。彭博社引述美國貿易代表辦公室表示，正考慮將對中國關稅中部分產品的豁免措施，延長最多十二個月。美國貿易代表辦公室指，對於「可能延長」的每項關稅豁免，都將視「具體情況」進行「逐案評估」。

報導稱，此次美國考慮延長的是去年七月豁免的第六批關稅排除清單，將於今年七月九日到期，涵蓋了三百六十多種商品，涉及非航空器燃氣輪機部件、離心泵、潛水器、獨立製冰機等。

川普上周表示，為懲罰中國大陸應對疫情不力，華府正在制定報復性措施，認為徵收懲罰性關稅是「終極懲罰」。與其強硬態度不甚相同，多位美國華府高級官員表示，如果中國遵守年初的貿易承諾，他們將不會以關稅施壓。美國財長梅努欽周一接受福斯商業新聞訪問時說，「我有充分的理由預計中國將遵守協議」，暗示中方如守諾於首階段貿易協議，美方不會加碼制裁中國。美國國家安全副顧問博明同日說，「美國不打算在（疫情）這個問題上採取懲罰性措施」。

儘管新冠肺炎疫情給全球經貿帶來衝擊，但中國大陸仍然在落實中美兩國年初簽署的第一階段貿易協定。美國大豆出口協會中國首席代表張曉平接受中共黨媒《環球時報》記者採訪時透露，今年三月中下旬至四月中旬，中國企業共採購一百一十多萬噸美國大豆，「這些採購無疑會推動中美第一階段協議的執行，也會幫助中國保障大豆供應安全。」