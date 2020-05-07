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防疫失職 湖北3000黨員幹部被處罰

聯合報 / 記者賴錦宏／北京即時報導
圖為大陸醫護人員將患者送入前往專門收治新冠肺炎的武漢金銀潭醫院。（法新社資料照片）
圖為大陸醫護人員將患者送入前往專門收治新冠肺炎的武漢金銀潭醫院。（法新社資料照片）

據5月出版的《中國紀檢監察雜誌》刊登湖北紀監委官員葉志強文章披露，從疫情發生截至4月中，湖北處分疫情防控中失職黨員、幹部逾3000人，其中廳局級10多人，縣處級100多人，問責規模空前。

葉志強在〈疫情問責堅持實事求是彰顯人性溫度〉的文章中表示，如何在這樣大規模的問責中既避免出現問責過度，又能彰顯人性溫度。實踐中，紀監委提出6條從寬處理規定，全面排查糾正問責偏差，決不讓「疫」情一線幹部既流汗又流淚。

文中舉例，荊州公安縣夾竹園鎮因疫情信息遲報一小時，擬給予甘姓數據填報員政務警告；調查發現，遲報是因對密切接觸者轉運、隔離而錯過報送時間，且未造成嚴重後果。最終給予其更輕的誡勉談話處分。孝感市太平村丁姓村主任擅借疫情防控專用車通行證給他人使用，違反禁令。經調查，因村民受傷需緊急送醫未能及時報告，丁被批評提醒後予以免責。

另外，武漢居民集資立紀念碑，公告卻迅速被刪。美國之音報導，武漢居民張海4日在網上實名發出募捐集資公告，希望豎立一座冠狀病毒疫情遇難者紀念碑，悼念包括他的父親在內的受害者，同時追究瞞報疫情者的責任。

他在談到立碑初衷時說，「建立這個碑要記住這個最大的可怕歷史，希望能夠給世人一個警醒，希望這個悲劇不會重演。」有關公告內容很快被刪除，不過已有民眾捐款。

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