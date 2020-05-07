防疫失職 湖北3000黨員幹部被處罰

據5月出版的《中國紀檢監察雜誌》刊登湖北紀監委官員葉志強文章披露，從疫情發生截至4月中，湖北處分疫情防控中失職黨員、幹部逾3000人，其中廳局級10多人，縣處級100多人，問責規模空前。

葉志強在〈疫情問責堅持實事求是彰顯人性溫度〉的文章中表示，如何在這樣大規模的問責中既避免出現問責過度，又能彰顯人性溫度。實踐中，紀監委提出6條從寬處理規定，全面排查糾正問責偏差，決不讓「疫」情一線幹部既流汗又流淚。

文中舉例，荊州公安縣夾竹園鎮因疫情信息遲報一小時，擬給予甘姓數據填報員政務警告；調查發現，遲報是因對密切接觸者轉運、隔離而錯過報送時間，且未造成嚴重後果。最終給予其更輕的誡勉談話處分。孝感市太平村丁姓村主任擅借疫情防控專用車通行證給他人使用，違反禁令。經調查，因村民受傷需緊急送醫未能及時報告，丁被批評提醒後予以免責。

另外，武漢居民集資立紀念碑，公告卻迅速被刪。美國之音報導，武漢居民張海4日在網上實名發出募捐集資公告，希望豎立一座冠狀病毒疫情遇難者紀念碑，悼念包括他的父親在內的受害者，同時追究瞞報疫情者的責任。

他在談到立碑初衷時說，「建立這個碑要記住這個最大的可怕歷史，希望能夠給世人一個警醒，希望這個悲劇不會重演。」有關公告內容很快被刪除，不過已有民眾捐款。