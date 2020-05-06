新冠肺炎影響大 香港餐飲總收益按年下跌31.2%

受新冠肺炎疫情影響，香港餐飲業受到嚴重衝擊。據港府統計處統計，今年第一季香港餐飲總收益價值的臨時估計為217億港元，按年下跌31.2%，是有紀錄以來最大。

據港媒星島日報報導，港府統計處公布，扣除其間價格變動的影響後，今年第一季的餐飲（香港稱：食肆）總收益以數量計的臨時估計較上年同季下跌32.3%。

按餐廳類別分析，今年第一季與去年第一季比較，中式餐館的總收益以價值計及數量計分別下跌39.6%及40.9%。非中式餐館的總收益以價值計及數量計分別下跌29.0%及29.9%。

快餐店的總收益以價值計及數量計分別下跌17.1%及18.2%。酒吧的總收益以價值計及數量計分別下跌37.5%及40.8%。雜類飲食場所的總收益以價值計及數量計分別下跌25.9%及27.5%。

港府發言人表示，餐飲總收益以價值計的按年跌幅在今年第一季急劇擴大至31.2%，是有紀錄以來最大。由於疫情威脅、旅遊限制與保持社交距離的措施嚴重影響業務。