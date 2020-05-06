台灣人郭位成為唯一不加入大聯盟的香港大學校長

香港兩名前特首董建華、梁振英牽頭組建「香港再出發大聯盟」，宣布成立後引來各路議論，包括其與香港林鄭月娥管治班子的關係、與北京的關係、與香港九月立法會選舉的關係等，但一個即時熱點，是這個大聯盟的「共同發起人」1500多人，獨缺哪位。各方關注到，香港城市大學校長郭位，是唯一沒有參與其事的大學校長。

香港現有大學11間，在「香港再出發大聯盟」公布的名單中，香港10間大學的校長都是「共同發起人」，只有郭位沒有名列其間。香港城市大學方面證實，郭位不加入大聯盟、不擔任「共同發起人」，是大學內閣集體商議的決定。

郭位2008年5月出任香港城市大學校長，持續連任至今。在他主持下，香港城市大學進步突出，特別是多個世界大學排名榜中快速升位，其中2017/18年QS世界大學排名榜中，城市大學取得第49名。

郭位是台灣人，他出生在台北，到香港之前，他在美國能源部橡樹嶺國家實驗室（Oak Ridge National Lab）的高級管理團隊，及任美國田納西大學工學院院長﹑

校長郭位不參加香港新組織，香港城市大學給出的理由，是城市大學近10年來執行「教研合一、政教分離」的大方針，表現出色，是全球國際化、教研進步最多的大學之一。術業有專攻，君子務本，大學師生應該致力教研學習。

香港城市大學為之發出的聲明說，城大要遵奉本業，任重道遠，專注教研，各司其職，明年此日更美好，大學內閣集體商議郭位校長不加入「香港再出發大聯盟」擔任共同發起人。

說到去年的反送中社會事件，城大稱該校守正不阿，勇於擔當。又引用蘇軾《定風波》中的名句，說「莫聽穿林打葉聲，何妨吟嘯且徐行」。今年社會持續不寧，城大不變初心，不改信念，捍衛學術自主，貢獻香港，推動學生就業輔導計畫，並已付諸行動，此與社會的期許一致。城大聲明還特別呼籲維護社會安定、支持一國兩制。