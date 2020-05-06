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習近平：新冠肺炎疫情還有很大不確定性

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
中共中央總書記習近平。圖／取自新華觀點
中共中央總書記習近平。圖／取自新華觀點

中共中央政治局常務委員會今日召開會議，中共總書記習近平主持會議並發表講話。他強調，當前境外疫情擴散蔓延勢頭沒有得到有效遏制，大陸個別地區出現聚集性疫情，新冠肺炎疫情還有很大不確定性。

據新華社報導，中共中央政治局常務委員會今日召開會議，聽取疫情防控工作中央指導組工作彙報，研究完善常態化疫情防控體制機制。

習近平指出，湖北省疫情防控已由應急性超常規防控向常態化防控轉變，但並不意味著防控措施可以「鬆一鬆、歇一歇」。中共中央決定繼續派出聯絡組，加強對湖北省和武漢市疫情防控後續工作指導支持。

習近平表示，要繼續指導做好治癒患者康復和心理疏導工作，督促落實常態化疫情防控舉措，外防輸入、內防反彈，鞏固疫情防控成果，決不能前功盡棄。要協調推動湖北省和武漢市在做好常態化疫情防控工作的同時，推動支持湖北省經濟社會發展一攬子政策落實到位，加快恢復生產生活正常秩序。

會議要求，及時總結和運用好湖北省和武漢市疫情防控實踐中行之有效的做法，圍繞暴露出的問題補短板、堵漏洞、強弱項，理順醫藥衛生體制，改革疾病預防控制體系，提升疫情監測預警能力，完善公共衛生應急法律法規，健全重大疫情、公共衛生應急管理和救治體系。

會議指出，要堅持預防為主，創新愛國衛生運動的方式方法，推進城鄉環境整治，完善公共衛生設施，大力開展健康知識普及，提倡文明健康、綠色環保的生活方式。

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