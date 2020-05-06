陸外交部：美疫情甩鍋 不應把關稅當作武器

美國總統川普提出對大陸加徵新關稅，作為報復大陸應對新型冠狀病毒疫情不力的手段。大陸外交部今（6）日表示，不應該把關稅當作武器。

路透報導，大陸外交部發言人華春瑩表示，整體而言關稅讓所有人都受害。她重申美國應停止推卸新冠疫情的責任，對於大陸刻意散播病毒的指控毫無根據。

「101年後的今天，如果華盛頓還有人想在疫情問題上對大陸甩鍋、推責，霸凌，14億大陸人民絕不答應，我想，李文亮醫生的在天之靈也絕會不答應。」華春瑩說。