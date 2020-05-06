快訊

MLB「偷暗號」醜聞：球賽中作弊違反了什麼規定？

加碼的1萬元紓困怎申請？ 行政院5張圖報你知

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小米廣告影射廣島原子彈爆炸 被日罵上熱搜

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
小米廣告意象是吃了壽司的男人變成胖子，沖出家門爆炸成蘑菇雲。取自ZAKER新聞
小米廣告意象是吃了壽司的男人變成胖子，沖出家門爆炸成蘑菇雲。取自ZAKER新聞

小米宣傳「快充」功能的形象廣告，因為影射廣島原子彈」爆炸，引發日本不滿抗議，罵上日本推特即時熱搜第一名。小米踢到鐵板主要是觸碰到了民族痛點的紅線。

ZAKER新聞報導，小米「快充」形象廣告是在推特和Youtube帳號發佈，面向海外市場宣傳。

爭議的片段出現在第42秒，長度大致為20秒。主要內容是：一位白人男子吃掉一顆壽司立刻像被充氣般變胖，然後衝出屋頂，在有著天空樹、淺草雷門的東京上空爆炸，爆炸後出現一團蘑菇雲，蘑菇雲旁邊寫著FAST CHARGE（快速充電），之後點讚。

日本抗議、不滿的理由是，因為「胖男人」令人想起1945年在長崎引爆的那顆原子彈代號「Fat man」，而蘑菇雲圖案則不言而喻。

日本網友痛斥小米，「是用反日來提高銷量嗎？」、「小米是不想在日本市場做生意了吧」。

小米也因此被罵上日本推特即時熱搜第一名，目前小米推特和Youtube帳號已將相關視頻刪除。

小米近日宣傳接連翻車，兩周前4月24日小米副總裁常程微博發文案，暗示偷拍女生宿舍，被指涉低俗行銷，而後常程道歉。

日本 爆炸 廣告

延伸閱讀

分析防疫差異 日本駐台記者：台灣比任何地方都更像一個國家

無痕模式沒用！小米遭外媒爆「偷傳數據回中國」 終於更新可關閉回傳

孩子吵著要筆電 日本媽媽用牛皮紙高質感還原超震驚

小米：鴻海印度廠近期復工

相關新聞

北京：「黑暴」是政治病毒 一國兩制大敵

北京當局今天說，「黑暴」和「攬炒」是香港社會的政治病毒，是「一國兩制」的大敵。香港所有掌握公權力的機構和人士必須依法履職...

小米廣告影射廣島原子彈爆炸 被日罵上熱搜

小米宣傳「快充」功能的形象廣告，因為影射廣島原子彈」爆炸，引發日本不滿抗議，罵上日本推特即時熱搜第一名。小米踢到鐵板主要...

香港放寬防疫禁令 港澳辦即發稿「除黑暴」

（德國之聲中文網）港府高層昨（5日）舉行抗疫記者會，背景寫上「抗疫百日 曙光漸露」標語。特首林鄭月娥稱，香港連續16天沒有本地感染個案，其中10天更是零確診，認為是適當時候放寬社交距離措施。 在

央視5度點名龐培歐「邪惡」 環時補刀批撒謊成性

美國國務卿龐培歐多次稱新型冠狀病毒疫情源自中國，引發中國強烈不滿，官媒近日一致將矛頭對準龐培歐，批評他撒謊成性...

防疫失職 湖北逾3,000位黨員幹部被處分

疫情問責處分結果公布，湖北省紀委監委黨風政風監督室副主任葉志強表示，湖北省處分疫情防控中失職失責黨員、幹部3,000多人...

陸駐英大使：英國少數政客要發動新冷戰 是政治病毒

大陸駐英大使劉曉明在當地時間5月5日，出席英中貿易協會網路座談會稱，美國一些政客造謠誹謗，將疫情政治化，對大陸汙名化。令...

董建華、梁振英組大聯盟 批民主派攬炒

香港兩名前特首董建華和梁振英，昨天領軍組成「香港再出發」大聯盟。這一大聯盟號稱是為捍衛一國兩制，批判香港民主派提出攬炒，...

近期屢發射失敗 大陸航太前景蒙陰影

儘管大陸昨晚成功發射「長征五號Ｂ」運載火箭，拉開大陸載人航太工程「第三步」任務序幕，但此前長征五號系列火箭曾發射失敗兩次...

共軍少將：武統台灣 不能輕率

共軍空軍少將喬良近日撰文指出，從台灣情勢看來，文統無望，只能武統，但是不能輕率急進；台灣問題本質上仍是中美問題，解決台灣...

陸長征五號B火箭 發射成功

昨晚六時，中國大陸「長征五號Ｂ」運載火箭，在海南文昌航太發射場點火升空，約四八八秒後，載荷組合體與火箭成功分離，進入預定...

中共「長征五號B」運載火箭首飛成功 航太任務取得進展

據中國載人航天工程辦公室消息，5月5日18時，大陸載人太空站工程研製的長征五號B運載火箭，搭載新一代載人太空船試驗船和柔...

黎智英涉反送中集結案 法庭押後處理

香港壹傳媒創辦人黎智英等人士去年8月31日參加「反送中」運動遊行，因參與未經批准集結而被提訴；黎智英等人今天在西九龍裁判...

熱門新聞

29歲男半年來奶茶當水喝又不運動 血漿竟像豬油

影／太嚇人！強風吹襲 廣東虎門大橋橋面如波浪般起伏

女穿吊帶裙被指衣衫不整遭地鐵拒載 站長澄清：怕她感冒

爬個山被判一年還罰款2400萬 代價太嚇人

新冠肺炎疫情蔓延全球索賠 廣東網友諷：求割讓給美國

廣東虎門大橋異常波浪式抖動 附近水域封航

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。