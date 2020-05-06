小米廣告影射廣島原子彈爆炸 被日罵上熱搜

小米宣傳「快充」功能的形象廣告，因為影射廣島原子彈」爆炸，引發日本不滿抗議，罵上日本推特即時熱搜第一名。小米踢到鐵板主要是觸碰到了民族痛點的紅線。

ZAKER新聞報導，小米「快充」形象廣告是在推特和Youtube帳號發佈，面向海外市場宣傳。

爭議的片段出現在第42秒，長度大致為20秒。主要內容是：一位白人男子吃掉一顆壽司立刻像被充氣般變胖，然後衝出屋頂，在有著天空樹、淺草雷門的東京上空爆炸，爆炸後出現一團蘑菇雲，蘑菇雲旁邊寫著FAST CHARGE（快速充電），之後點讚。

日本抗議、不滿的理由是，因為「胖男人」令人想起1945年在長崎引爆的那顆原子彈代號「Fat man」，而蘑菇雲圖案則不言而喻。

日本網友痛斥小米，「是用反日來提高銷量嗎？」、「小米是不想在日本市場做生意了吧」。

小米也因此被罵上日本推特即時熱搜第一名，目前小米推特和Youtube帳號已將相關視頻刪除。

小米近日宣傳接連翻車，兩周前4月24日小米副總裁常程微博發文案，暗示偷拍女生宿舍，被指涉低俗行銷，而後常程道歉。