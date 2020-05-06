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川普穩連任？ 「義烏指數」露玄機

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
圖/搜狐新聞
圖/搜狐新聞

美國總統大選將會在今年11月進行，根據RealClearPolitics的投票數據顯示，目前拜登以47.6%的支持率領先於川普42.3%的支持率，不過在大陸「小商品之都」義烏，當地有廠商憑自家的競選物品訂單數量，似乎更多預測川普會連任。

香港經濟日報報導，美國各黨派陣營選舉應援商品，有很多都是在浙江省義烏市製造，因此商家根據訂單數得出的「義烏指數」，也被視為預測美國總統選舉結果的參考指標之一。

回顧2016年的美國總統大選，「義烏指數」就曾成功預測出川普會「爆冷」當選，當時柯林頓（Hillary Clinton）在美國國內媒體和精英中呼聲最高，當地民調甚至預測希拉莉有72%的勝選率，人們都認為，柯林頓一定會獲勝，成為美國首位女總統。

不過當時義烏商家卻一致唱反調的表示，川普贏面較大，因為他們收到更多川普周邊應援商品的訂單。

而隨着今年大選年到來，義烏的廠家們也早在去年底，已陸續接到美國訂單，開始生產旗幟、T恤等競選物品，從目前的訂單量來看，幾乎都是川普的「應援」周邊，例如印有「TRUMP 2020」、「KEEP AMERICA GREAT」的T恤和帽子。

在義烏管理紡織廠的騫先生表示，他們的工廠主要是接亞馬遜（Amazon）平台上的布類產品訂單，工廠暫時接到的單，主要還是川普陣營的商品，其他候選人卻幾乎沒有，騫先生覺得，川普的勝算可能較高。

不過，美國新冠肺炎疫情嚴重，至今已有過百萬人確診，7萬人喪生，川普這兩個月在美國被指應對疫情不當，支持率有所下降，或許可能會影響連任之路，未來幾個月仍要看他應對疫情、振興經濟的舉措是否見效，能否挽回民心。

川普

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