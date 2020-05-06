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香港放寬防疫禁令 港澳辦即發稿「除黑暴」

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）港府高層昨（5日）舉行抗疫記者會，背景寫上「抗疫百日 曙光漸露」標語。特首林鄭月娥稱，香港連續16天沒有本地感染個案，其中10天更是零確診，認為是適當時候放寬社交距離措施。

在新安排下，聚集及每桌人數由4人松綁至8人。早前被勒令停業的電影院丶美容院丶健身房丶麻將館等8類場所，只要遵守規定可於周五（8日）重開，KTV丶夜店丶桑拿浴室及派對房間4類較高危處所則維持關閉。此外，從農歷年假起停課的學校，也將從本月27日起分年級陸續復課。

否認「限聚令」阻游行

不過，多次被指讓警方以防疫為名打壓集會的「限聚令」，將再延長2周至本月21日。被問到六四事件31周年丶6月12日反送中沖突1周年等日子臨近，示威集會在「限聚令」下是否不可能進行，林鄭月娥沒有正面回應，僅稱政府在決策時沒有任何政治考慮。

《蘋果日報》引述本身是醫生的公民黨議員郭家麒批評，「限聚令」無科學根據，「是政治目的多於實際需要」，指目前每逢假日郊外也人滿為患，形容聚集情況比集會游行更嚴重，他預料港府會延長「限聚令」至「過了市民抗爭日子」，包括六四丶7.1丶7.21等事件。

港澳辦：「黑暴」蠢蠢欲動

港澳辦今天（6日）發表題為〈國務院港澳辦新聞發言人：『黑暴』一日不除，香港一日不寧〉的文章，稱注意到「黑暴勢力眼見當前香港疫情稍緩，又蠢蠢欲動了」，在五一假期無視防疫禁令，走上街頭非法聚集，滋擾商鋪，投擲汽油彈。

文章稱黑暴勢力及其幕後指揮者抗拒中央對香港的全面管治權，假高度自治之名，行完全自治之實，把香港變成一個獨立或半獨立的政治實體。港澳辦認為「黑暴」「攬炒」是香港社會的政治病毒，是「一國兩制」的大敵，「中央絕不會坐視這股破壞性力量肆意癲狂」。

文章重申，中央對維護香港憲制秩序和國家安全負有最大責任，「對待『黑暴』『攬炒』唯一正確的選擇就是態度鮮明丶立場堅定地大聲說不！」，呼籲掌握公權力的機構和人士用行動依法履職，以正壓邪。

經濟收縮歸咎「黑暴」

發言人又指，香港首季本地生產總值（GDP）破記錄按年收縮8.9%，經濟的嚴重狀況是多重因素造成的，但「最大禍患來自於其內部，就是公然叫囂和實施『攬炒』的黑暴勢力」。

港澳辦形容黑暴「居心最毒丶破壞最大丶為禍最烈」，自去年6月以來破壞社會秩序，導致游客卻步，百業凋零，經濟損失達上千億，嚴重打擊了投資者對香港的信心，「可以說，黑暴勢力正在摧毀香港繁榮穩定的根基」。

這是「兩辦」在5天內再度發文批評「攬炒」。中聯辦上周六（2日）曾出稿指黃色經濟圈是「罔顧自由市場規則」，是一種政治綁架經濟的「政治攬炒」。

李澄欣/鄒宗翰（綜合報導）

本文章由德國之聲授權提供】

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