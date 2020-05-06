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5月8日起 武漢民眾不用採包機、定點返台方案

央視5度點名龐培歐「邪惡」 環時補刀批撒謊成性

世界日報 / 中國新聞組／北京6日電
美國國務卿龐培歐。法新社
美國國務卿龐培歐。法新社

美國國務卿龐培歐多次稱新型冠狀病毒疫情源自中國，引發中國強烈不滿，官媒近日一致將矛頭對準龐培歐，批評他撒謊成性，央視「新聞聯播」八天內五次點名痛批龐培歐「邪惡」，解放軍報則轟「龐培歐們」在科學面前醜態百出。也引起中國網友幾乎一面倒「仇龐」聲浪。

龐培歐近期多次就新冠病毒疫情發表的言論，被中國認為是任意栽贓，近日更指稱有「大量證據」顯示，新冠病毒源自武漢的實驗室。龐培歐連日來的言論引起中國連串反擊，官媒環球時報、人民日報、央視帶頭回批，解放軍報昨天也加入批龐行列。

環球時報繼4日刊出題為「龐培歐撒謊更加『奮不顧身』了」的社評之後，5日再發出「龐培歐，一個撒謊成性背叛教義的基督徒」社評繼續抨擊，文中稱龐培歐是個虔誠的福音派基督徒，然而他出於政治目的撒謊心不跳臉不紅，與他的「虔誠基督徒」標籤嚴重背道而馳，「毫無疑問，龐培歐是撒謊和陷害他人影響最惡劣的當代基督徒之一。」

北京日報統計，央視新聞聯播於4月27日至4月30日間，連播了六篇重磅評論，其中有五篇主角是龐培歐，當中又有四篇的標題直接點名龐培歐。5月4日新聞聯播再推出國際銳評「病急亂投醫！邪惡龐培歐在科學面前大肆噴毒造謠」，這是八天內龐培歐第五次被新聞聯播點名痛批。

5月4日的「邪惡篇」文中稱，美國政客一幕幕政治碰瓷鬧劇的背後，有著險惡圖謀，但多行不義必自斃。如果任由龐培歐這種邪惡政客繼續招搖撞騙，美國的「再次偉大」恐怕只能是個笑話。

解放軍報5日則刊出「『龐培歐們』在科學面前醜態百出」文指出，龐培歐之流上躥下跳、搖唇鼓舌，無視科學常識和現有研究成果，屢屢兜售散布「實驗室病毒洩漏」、「病毒人為製造」等謠言；更可笑的是，「龐培歐們」不僅對現有的科學研究視若無睹，還自己當起了「醫師」。「龐培歐們」無端生事，破壞國際抗疫合作的反科學行為，只會落得千夫所指、為人類社會唾棄的下場。

對於官媒一系列的反擊，中國網友幾乎一面倒批龐，有網友說「龐培歐做了太多虧心事，說了太多昧良心的話」、「龐培歐非常驕傲地撒著謊」、「你越反駁他越鬧得歡」、「他當然拿不出那樣的證據，他最清楚自己是在撒謊」、「他是在說中國嗎？怎麼感覺說的是美國啊！」、「龐培歐你敢發誓嗎？」

龐培歐

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