防疫失職 湖北逾3,000位黨員幹部被處分

疫情問責處分結果公布，湖北省紀委監委黨風政風監督室副主任葉志強表示，湖北省處分疫情防控中失職失責黨員、幹部3,000多人，其中廳局級10多人，縣處級100多人。問責規模空前、力度空前。

界面新聞報導，5月1日出版的第9期「中國紀檢監察雜誌」刊發湖北省紀委監委黨風政風監督室副主任葉志強的文章「疫情問責堅持實事求是彰顯人性溫度」。文章稱，從疫情發生截至4月中旬，湖北省處分疫情防控中失職失責黨員、幹部3000多人。可以說，問責規模空前。

文章指，湖北省紀委監委認真落實科學精準穩慎有效原則和「三個區分開來」要求，頒布六條從寬處理規定，組織專門力量全面排查，主動糾正問責偏差，決不讓「疫」線幹部既流汗又流淚。

葉志強表示，疫情防控中不能把問責當目的，一有錯就問責，一問責就動紀。荊州市公安縣夾竹園鎮因疫情信息遲報1小時，上級擬給予數據填報員甘某政務警告處分，給予分管副鎮長陳某誡勉談話；調查發現，遲報是由於對確診病例的密切接觸者進行轉運、隔離而錯過報送時間，且未造成嚴重後果。後經上級糾正，給予甘某誡勉談話、陳某工作約談。

葉志強稱，疫情防控中不能搞「機械式」問責，不能只看崗位職務，不看具體工作，一沾邊就問責。疫情問責不是越多越好，要防止簡單化片面化，彰顯人性溫度。

安陸市中等職業技術學校梅某在下沉社區參與疫情防控期間違反規定，在禁行期間騎電動車外出，被市教育局黨組給予誡勉處理；後經上級紀委復核，發現梅某外出是執行單位緊急任務，不宜誡勉處理，遂督促教育局黨組予以整改糾正，給予梅某提醒談話處理。