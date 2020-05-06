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上海迪士尼11日開園 推新品米奇饅頭扣肉、叫花火雞腿
上海迪士尼今日宣佈，將於5月11日重新開園，成為全球第一個重新開園的迪士尼樂園。
上海迪士尼樂園1月25日暫停開放，隨著疫情擴散，全球六大迪士尼主題公園相繼全部關閉，這在迪士尼樂園70多年的歷史上絕無僅有。
上海迪士尼樂園閉園超過100天，終於宣佈5月11日重新開園，恢復運營初期，花車遊行、夜間煙火燈光秀、以及與迪士尼朋友的合影接觸項目暫時不開放。儘管如此，重新開園也有新的驚喜。
上關新聞報導，上海迪士尼的米奇好夥伴餐廳，在閉園期間練功研發新菜，迪士尼樂園行政總廚Benny透露，重啟開園後，將推出米奇山東饅頭扣肉、叫花火雞腿等新菜迎賓。
「米奇扣肉」是從山東饅頭創意發想，特製雙層的蒸籠，下面是饅頭，上面是米奇扣肉，蓋上籠蓋，就像小籠包一樣。「打開籠子，眼前就出現米奇扣肉，會很驚喜，忍不住拿起手機拍照。」
「米奇羊腱子」則源自傳統的羊肉泡饃，羊腱帶骨，吃的時候把羊腱的肉撕下來夾在饃裡面，變成升級版的羊肉夾饃。「叫花火雞腿」則是中西合璧，將美國很流行的火雞腿，用傳統中菜叫花雞的做法。還有火雞翅選用生薑、可樂來烹煮，只有上海迪士尼限定。
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