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陸駐英大使：英國少數政客要發動新冷戰 是政治病毒

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸駐英大使劉曉明稱，儘管這次疫情造成中英貿易額短期下滑，但中英兩國經濟優勢互補的事實沒有變。照片／央視
大陸駐英大使劉曉明稱，儘管這次疫情造成中英貿易額短期下滑，但中英兩國經濟優勢互補的事實沒有變。照片／央視

大陸駐英大使劉曉明在當地時間5月5日，出席英中貿易協會網路座談會稱，美國一些政客造謠誹謗，將疫情政治化，對大陸汙名化。令人遺憾的是，英國也有少數政客，把大陸比作前蘇聯，有的要發動新的冷戰。這些言論是一種「政治病毒」。

央視新聞客戶端報導，劉曉明稱，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，面對危機，大陸是最早向世界衛生組織報告疫情、最早與世衛組織和有關國家分享病毒全基因序列、最早採取強全面防控舉措、最早取得疫情防控重要階段性成果、最早推動復工復產的國家。

劉曉明表示，中英是共同抗疫的合作夥伴。在抗疫中密切協調合作，不僅相互提供抗疫物資，而且加強防疫信息分享和經驗交流，推進疫苗和藥物研發等領域合作。兩國都堅定支持多邊主義，支持世衛組織在全球抗疫中發揮重要作用，支持加強20國集團框架內的抗疫合作，推動完善全球衛生治理。

不過，劉曉明說，當國際社會共同抗疫時，美國一些政客卻到處造謠誹謗，將疫情政治化、把病毒標籤化、對大陸汙名化。令人遺憾的是，英國也有少數政客，沉迷於冷戰思維，把大陸比作前蘇聯，有的要對中英關係「重新審視」，有的要發動新的冷戰。這些言論是一種「政治病毒」。如任其發展，將毒化中英兩國乃至國際社會團結抗疫的氣氛，損害中英政治互信和各領域合作。

劉曉明稱，必須高度警惕，強烈反對，堅決抵制。奉勸他們：大陸不是前蘇聯。冷戰的時代早已結束，和平與發展是當今時代的主題，也是中英共同致力於實現的目標。

劉曉明指出，儘管這次疫情造成中英貿易額短期下滑，但中英兩國經濟優勢互補的事實沒有變，經貿投資合作的基礎沒有變，兩國企業對中英合作的信心也沒有變。企業家應注重危中尋機、化危為機。抓住大陸經濟率先復甦的機遇，抓住構建開放型世界經濟的機遇。抓住共建「健康絲綢之路」的機遇。

該座談會由英中貿協主席古沛勤爵士主持，英國國際貿易部和商業部國務大臣格林姆斯通勛爵、英中貿協名譽主席沙遜勛爵等中英各界代表約500人出席。

冷戰 新冠肺炎

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