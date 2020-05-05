中國發射長征五號B火箭 為太空站建設奠基

今天晚間6時，中國在海南文昌航太發射場順利發射長征五號B遙一運載火箭，是新型長征五號B火箭的首次發射。在此之前，今年3、4月兩次長征系列的火箭發射都告失敗。

央視網報導，火箭成功發射後，中共中央、中國國務院、中央軍委隨即聯名發出賀電，指這一成功「標誌著空間（太空）站階段飛行任務首戰告捷，為全面實現我國載人航天工程第三步發展戰略奠定了堅實基礎」。

為中國載人太站工程研製的長征五號B運載火箭，搭載新一代載人飛船試驗船和柔性充氣式貨物返回艙試驗艙，晚間6時在文昌航太發射場點火升空，約8分9秒後，載荷組合體與火箭成功分離，進入預定軌道。

長征五號B運載火箭以長征五號運載火箭為基礎改進研製而成，主要承擔著中國太空站艙段等重大航太發射任務。

長征五號B運載火箭全長約53.7公尺，主火箭直徑5公尺，攜帶4個直徑3.35公尺助推器，整流罩長20.5公尺、直徑5.2公尺，採用液氧、液氫和煤油作為推進劑，起飛質量約849噸，近地軌道運載能力大於22噸，是目前中國近地軌道運載能力最大的火箭。

澎湃新聞報導，長征五號B火箭歷經近10年研製歷程，這次首飛成功開啟了中國載人太空站任務階段的序幕，為接下來發射太空站核心艙及其他艙段奠定基礎。

中新網指出，此次任務搭載發射的新一代載人飛船試驗船，是面向中國太空站運營及未來載人探月需求而研發的新一代天地（太空和地面）往返運輸器，本次任務將對飛船高速再入返回的防熱、控制、群傘回收及部分重複使用等關鍵技術進行驗證。

此次搭載發射的柔性充氣式貨物返回艙試驗艙，是中國新型太空運輸飛行器的試驗器，這次任務將對充氣展開式返回飛行器軌道再入關鍵技術進行驗證。

按照飛行程序，試驗艙和試驗船完成在軌試驗後，計畫分別於5月6日和5月8日返回東風著陸場。

不過，同為長征系列的火箭發射任務，前兩次都失敗。今年4月9日，中國在西昌衛星發射中心使用長征三號乙運載火箭發射印尼PALAPA-N1衛星，但因火箭發射後工作異常而爆炸，任務宣告失敗。

今年3月16日，中國在海南文昌航太發射場進行長征七號改中型運載火箭首次飛行任務，但火箭飛行出現異常，發射任務失利。