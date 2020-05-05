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影／承諾生產Model Y 特斯拉上海超級工廠即將擴大一倍
香港經濟通通訊社報導，根據一段新的無人機影片顯示，特斯拉上海超級工廠看起來即將擴大一倍，正在擴建準備用於生產Model Y以及新的電池模組和電池組的廠房。
儘管新冠肺炎疫情帶來全球經濟放緩風險，但美國電動車生產商特斯拉並沒有放慢對新產能的投資，特斯拉首席執行官馬斯克（Elon Musk）日前表示，會繼續在柏林超級工廠和上海超級工廠、以及將來重新開工的加州弗里蒙特超級工廠全速擴大Model Y產能。
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