長征五號火箭今晚首飛 搭載新一代載人飛船

大陸新一代載人飛船（台灣稱太空艙）今晚上太空，特別的是，這次將採「群傘+氣囊」著陸方式，驗證新飛船的「再入返回」控制、防熱以及回收等系列新科技。

觀察者網報導，大陸長征五號B運載火箭今天晚間6時在文昌航太發射場進行首次飛行任務，要將新一代載人飛船送上太空。

新一代載人飛船試驗船與之前升空的神舟、天舟飛船採客貨分流不同，新設計採客貨兼營，還能混合運輸。比如，可以在搭乘3名太空人的同時搭載約500公斤的貨物。此外，新飛船還可將貨物從空間站帶回地球。

報導指出，新一代菲傳彩群傘+氣囊著陸方式，研製團隊目標是力爭實現返回艙可重複使用10次。

而承擔發射任務的長征五號B火箭，是在長征五號運載火箭基礎上改進研製的新型運載火箭，主要用於空間站艙段等近地軌道大型航天器發射任務。這將是長征五號系列運載火箭復飛成功後的首秀，也是長征五號B火箭第一次發射。

根據計畫，2020年長征五號系列運載火箭將執行多次任務，除了這趟之外，長征五號今年還將發射火星探測器和嫦娥五號月球探測器，是今年度的重頭戲。