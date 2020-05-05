連續16天無本土確診 香港放寬限聚學校分階段復課

香港到昨天已連續16天沒有新增新型肺炎本土確診個案，香港政府宣布放寬限聚令，學校分階段開學。

香港至昨天累計維持確診新型肺炎個案1040宗，香港衞生防護中心不再舉行記者會。

香港特首林鄭月娥昨天下午宣布，從5月8日零時起，將放寬多項保持社交距離的防疫措施。現在香港餐廳每張桌子最多只許坐4人的規定，將放寬至每桌8人；而限聚令同時也會由4人放寛至8人，其他規定維持不變。

林鄭月娥說，7類早前強制要求關閉的處所，包括美容院、戲院、健身中心等，有條件地放寬營業，包括戲院售賣戲票有特別安排，不能坐滿；美容院的美容師要有額外的保護措施等。

她表示酒吧亦可以重開，但必須遵守更嚴格規定，包括規定酒吧內的人數、不能跳舞、或音樂表演，而卡拉OK、派對房間、夜店等高危場所等需要繼續關閉，放寬措施將於星期五凌晨零時生效。

林鄭月娥還宣布，香港的學校自5月27日起，分階段復課，但幼稚園K3班到小學的三年級，要到6月15日才復課。