香港鬆綁限聚令 美容院、戲院、健身有條件重開

香港宣布限聚令鬆綁，從5月8日零時生效。特首林鄭月娥表示，限聚令放寬至最多8人，餐廳用餐每桌從最多4人放寬至8人，此外，戲院、酒吧、見身中心可以重開，但必須遵守更嚴格規定，而原本5月7日到期的防疫新規，則延長至5月21日。

香港抗疫百日，經濟重創，林鄭月娥表示，疫情得到緩和，將放寬部分社交距離，鬆綁限聚令。

除了限聚令放寬至8人，林鄭月娥表示，7類早前強制要求關閉的處所，包括美容院、戲院、健身中心等，有條件地放寬營業，包括戲院售賣戲票有特別安排，不能坐滿；美容院的美容師要有額外的保護措施等。

另外，酒吧亦可以重開，但必須遵守更嚴格規定，包括規定酒吧內的人數、不能跳舞、或音樂表演，而卡拉OK、派對房間、夜店等高危場所等需要繼續關閉。

港府也宣布決定由5月27日起分階段復課。當日是香港升大學的DSE會考考完第二天。港府表示，中三至中五學生將於27日復課，隨後小四至小六、中一及中二在6月8日復課，而幼稚園學前班、小一至小三則在6月15日復課。餘下幼稚園幼幼班則確定本學期不復課。