龐培歐毒源說 中國官媒集體回嗆：美炒作「疫鬧」把戲

新冠肺炎疫情源頭爭議不斷，美國國務卿龐培歐稱，有大量證據顯示新冠病毒始於武漢一個實驗室。新華社、人民日報、環球時報等中國官媒4日集中火力回擊，指龐培歐為了大選撒謊、抹黑中國，甚至稱「龐培歐的嘴，騙人的鬼」。

綜合媒體報導，新華社4日發表署名「新華社記者」的評論，題目是「看清美國『疫鬧』的真面目」。

評論說，「自新冠疫情在美國爆發後，防控不力、應對失措的美國政客及其跟班開始了從『汙名化』中國到『甩鍋』給中國，再到炒作『天價賠償』的『疫鬧』把戲，令人不齒。...前白宮首席戰略師班農近日也不甘寂寞，上躥下跳，四處兜售『中國實驗室製造病毒』、『中國責任論』、『中國賠償論』之類的陳詞濫調。」

新華社國際時評稱，隨著美國疫情加重，龐培歐的曝光率也高了起來。他頻繁露面不為別的，只為抹黑中國、構陷中國。時評稱龐培歐拿不出事實與證據，正在成為國際輿論場中最具代表性的破壞力量。

就在世界各國追究中國當局隱瞞新冠肺炎疫情之際，美國之音指出，近幾個星期來，中國官媒展開咒罵外交。

環球時報社評稱，美國政府在以罕見的力度發動一場宣傳攻勢，試圖把當前全球抗疫的清晰畫面攪亂。抗疫最大任務是控制疫情，減少死亡，並且在此基礎上恢復經濟，而美國政府在這兩方面做的都是世界上最差之一，於是他們把病毒起源問題突出出來，試圖在美國大選臨近時重置輿論注意力，為自己不利地位翻盤。

文章批評，病毒起源是嚴肅的科學問題，變成了由政治驅動、情報加料、外交指控的攻擊鏈。

人民日報則批評美國政客以造謠中傷「中國抗疫」，中國在疫情中挽救生命，美國一些政客選擇性無視、挑釁性生事、偏執性發難。文章稱，有些人鼓吹的所謂「人權」向中國發難，是對自身失責的掩蓋，亦是對合作抗疫的攪局。