作戰範圍恐威脅日韓澳？ 港媒：中國考慮11月發表轟20

中國新一代隱形戰略轟炸機轟20可能在今年11月公開亮相；南華早報報導，軍方人士透露，如果新冠肺炎疫情獲控制，中國「鄭重考慮」在11月珠海航空展上發表轟20，只是區域情勢已因疫情而緊張，中國還在考量發表新機對區域的衝擊。

轟20是超音速匿蹤轟炸機，能攜帶核彈與傳統飛彈，料將使中國打擊範圍增加一倍。美國國防部估計，轟20巡航距離為8500公里。轟20亮相可能使區域情勢更緊張，中國微博網友引述解放軍消息稱，轟20可將作戰範圍擴大一倍，能直接威脅澳洲、日本和朝鮮半島。

據中央社引述報導指出，另一消息來源透露：「北京領導高層仍在審慎評估，是否發表轟20將衝擊區域平衡，尤其是因疫情導致區域緊張持續升高。」最近一個月美中關係緊張，雙方互相指責對方要為疫情負責，而且都增加在台灣海峽、南海和東海巡航的次數。

轟20亮相，意味中國完成陸、海、空核武發射平台全都到位的「戰略核三角」。

報導指出，美國國防部曾估算，轟20的巡航距離可達8500公里。轟20是中國新一代戰機「20系列」的最後一款。不過，非官方的軍事消息來源透露，轟20可能僅配備升級版的WS-10發動機。

報導說，消息來源指出：「因WS-10推力不足，只是供轟20使用的過渡發動機，符合需求的發動機可能得經過兩到三年的研發」，「這就是為何美國空軍不是很在意轟20的原因」。