甩鍋？反擊？武漢菜市場公告驚見防「美國肺炎」

新冠肺炎在全球大流行，一開始疫情爆發點為中國武漢，而後全球各地皆出現確診案例，目前以美國確診數為最多。近期有自媒體在推特發文，貼出一張武漢市場公告照片，上面寫著「美國肺炎」，引起熱議。

綜合媒體報導，一位在推特擁有14.7萬粉絲的自媒體人曾錚3日貼出一張武漢開明菜市場的公告，只見這張公告於4月9日張貼，上面寫道「為防止美國肺炎病毒再度人傳人，本處奉上級指示，買菜的先生、女士們，每次戴口罩進場量體溫，進10個人出10個人再進10個人，否則菜場不供應停業，謝謝合作。」

消息一出後，引起網友討論，有稱「甩鍋甩到市場」、「輪到美國了嗎？」、「首先是美國病毒，然後他們又稱它為義大利病毒，現在又要叫它法國病毒嗎」、「美國肺炎等於中國假消息，有人相信這是胡扯嗎，不幸的是，世界到處都是容易受騙的人」。

也有網友表示「從技術而言，美國的案例數量超過世界上任何國家，因此這確實是美國的肺炎病毒」、「因為是美國首先將COVID 19稱為中國病毒和武漢病毒，毫無疑問，武漢人民和中國人都有反擊的權利」。