千萬不要「入鄉隨俗」 鍾南山：留學生應戴口罩

5月4日是五四青年節，當日晚間，外交部和衛健委聯合邀請鍾南山院士為海外留學生答疑解惑。鍾南山指出，留學生們在海外應當戴口罩，千萬不要「人云亦云」、「入鄉隨俗」，他也表示，不贊成群體免疫，因為恐會犧牲很多人。

央視新聞報導，鍾南山被問到留學生在海外如何做好防護？他提出個人看法，就是不要「人云亦云」，也不要「入鄉隨俗」，他說，「我們有自己的做法，不要不好意思。一開始國外很多人對中國人戴口罩都投向異樣的眼光，說你一定是有病。現在完全變了，甚至以前非常反對我們戴口罩的一些國家都一起戴了。」

而針對同學擔心在飛機上會否有感染風險、回國途中應如何做好防護，鍾南山指出，新冠病毒一般有三到七天潛伏期，所以在飛機裡，首先得確定自己是不是在最佳狀態上飛機。第二要注意防護。回國後則接受檢測，就算是陽性，但多數沒症狀的感染者過幾天就好了。

談到傳染指數，鍾南山表示，一般流感是1，SARS是接近2，中東呼吸綜合徵是1.5，新冠病毒是3。而對於新冠肺炎的治療，鍾南山再次推薦連花清瘟。

他提到，近期才做完一個實驗，第一次在世界上用非常充足的證據證實連花清瘟有效，幫助病人的恢復。而目前亦無證據表明蚊蟲叮咬會傳播新冠病毒。

據報導，對於群體免疫，鍾南山院士表示不贊成這個辦法，因為要犧牲很多人才能得到群體免疫，且現在疫情高發國家的感染人數離可以群體免疫還差很遠。