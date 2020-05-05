上海「五五購物節」 4分鐘消費1億元

在對抗新冠疫情、重啟消費的關鍵時刻，上海「五五購物節」來了！啟動儀式4日晚間登場，網友熱烈捧場，消費支付金額4分鐘即達1億元（人民幣，下同）。在東方衛視的直播間裡，網紅主播李佳琦的話音剛落，2萬份面膜隨即秒光。

「五五購物節」是在上海誕生的商業節日，也是在疫情恢復期的一場商業盛會。

第一財經報導，在啟動儀式上，上海市委副書記、代市長龔正表示，在抗擊疫情、重啟消費的關鍵時刻，上海希望藉「五五購物節」打響「上海購物」品牌，以覆蓋全城的線上線下活動，促進消費回補和潛力釋放，提振消費信心。

據悉，該活動3小時就吸引了100萬消費者圍觀，東方衛視的直播間就圍繞「上海好禮」、「上海味道」、「上海製造」、「上海腔調」四大主題，打造了具有綜藝特性的全新導購現場。

除了李佳琦這樣的帶貨主播，上海的區領導也化身主播，開啟直播帶貨模式，並通過各大直播平台送出8424西瓜、東灘大米等多種本地產品的優惠禮包。

報導指出，除了各區特色產品，上海老字號品牌也集體參與購物節活動，並用「史上力度最大」來形容各自給出的折扣。

在當晚的直播互動區裡，如何買到打折的汽車成為出現頻次極高的留言。作為「上海製造」的代表，上汽集團也在當晚攜旗下汽車品牌參與直播送福利，不僅在大直播中首發新款車型，還首次為觀眾帶來「購車五五折」的優惠名額。