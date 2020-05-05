高級報復性消費…卡地亞、香奈兒擠成了大賣場

疫情趨緩，報復性消費已至。五一假期，北京多個商場推出促銷活動，吸引大批消費者；同樣的景象也出現在上海，有當地網友稱，「恆隆廣場全是人，國內奢侈品專櫃排隊排出了國外的感覺。」

中國證券報報導，五一節日期間，北京西單大悅城亮出「嗨購不息，用新重啟」的標語，全場商品一折起，人潮絡繹不絕。有消費者稱：「今兒去店裡的人太多了，都沒排上試衣間。」還自稱當地網友戲稱「激動的心，顫抖的手」，趕快「買它買它買它」。

據報導，5月2日晚間來到王府井大街，正在執勤的工作人員表示，「五一期間明顯感受到人多起來了，特別是有一些活動的時候，顯得很熱鬧。」

實際進入王府井百貨大樓，在大樓的負二層，「和平局」已經恢復熱鬧的氣氛，工作人員表示，「隨著北京應急響應機制降至二級，加上五一節假日，來這裡的人明顯多起來了。」

在上海，則網友表示，前去恆隆廣場發現排隊人潮，「香奈兒（CHANEL）人多得像大賣場，卡地亞（CARTIER）櫃檯前面人擠人，梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）也要排隊等好久。」

報導指出，和往年集中線下促銷不同的是，今年多個城市商場都加大了線上促銷的比例，購物中心「雲上逛」成為零售新業態。

例如，蘇寧南京新街口店日前重裝開業，就融合了眾多線上玩法。消費者既可前往門店參與活動領取紅包，也可以打開蘇寧易購APP，進入線上會場領取。

相關數據顯示，「雲開業」後僅58秒，店內實時銷量榜就達到在1000萬元（人民幣，下同），1小時銷售額突破3000萬元。至當晚近10時，累計銷售已突破2億元。