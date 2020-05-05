不滿閱文「賣身契」 作家群放話出走

「閱文」集團傳出「霸權合約」後，引起網路文學圈公憤，知名網路文學作者唐家三少、天蠶土豆、夢入神機先後對此事發聲。甚至有人提出眾籌，要帶領作者另建新網站。

閱文集團創立於2015年，擁有810萬名簽約創作者，炒紅許多原創作品，包含《步步驚心》、《鬼吹燈》、《盜墓筆記》、《琅琊榜》和《擇天記》，都成功集結成書並且翻拍成當紅電視劇。

新浪財經報導，在知乎、微博等中國社群平台登上熱搜的「新合約霸王條款」，讓這個網路文學平台遭到中國網友和大批創作者的撻伐，批新合約如賣身契；作者主要擔心以下三點：賺不到錢；著作權不受自己控制；寫手利益受損，網路文學生態圈將遭到巨大破壞。

新接手的管理團隊對此緊急發出聲明稿，澄清網路曝光的合約是2019年9月的版本，並非公司4月底調整的最新合約書。「對於各方眾多的批評和意見，公司將持續與創作者們繼續溝通修正，至於外傳開放『全部免費閱讀』，更是不可能也不現實的說法，請大家不要輕信。」

雖然閱文集團釋出善意，但仍有許多文字創作者不滿，認為這類「霸王條款」已非首次出現，不少人在擔憂權益受損，有人決定出走，也有知名寫手希望借助眾籌來組成新平台。