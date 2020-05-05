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日本靖國神社公厠現「殺光中國武漢人」塗鴉
新冠疫情重創日本，東京靖國神社的公廁內遭人塗鴉，寫上：「要把武漢人全殺光」的字眼，日本警視廳正循破壞公物的嫌疑展開調查。
星島日報引述日媒報導，武漢是新冠肺炎疫情的發源地。麴東京町警署指出， 4日下午5時左右，有人在男廁發現內有兩處牆面遭人塗鴉，用黑色簽字筆寫著要殺所有武漢人，因此立即通知神社，再由神社出面報警。
麴町警署警員正翻查附近的閉路電視以鎖定疑犯身份。
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