共軍少將撰文 解決台灣問題文統無望 武統不能輕率急進

共軍空軍少將喬良昨日撰文表示，從台灣情勢看來，文統無望，只能武統，但是不能輕率急進；台灣問題本質上仍是中美問題，解決台灣問題的關鍵不在於如何解決台獨勢力，而在於要先解決中美實力對比。

大陸近來文攻武嚇聲浪不斷，昨日中美印象網站刊登了喬良的文章，名稱為「喬良：台灣問題攸關國運不可輕率急進」，文章表示，大陸當下處在「千年復興，機遇難得，將強未強，將成未成之際」。台灣問題並非復興大業的全部內容，甚至也不是主要內容，復興大業的主要內涵是14億人民的幸福生活。

但他同時又說，「做為中國軍人，我想讓世界知道，經過20多年厲兵秣馬，我們已做好了隨時武力解決臺灣問題的準備，這一點，請世界包括美國不必懷疑。」而還未動手的原因，喬良說要計算成本與收益，因此要選對時機。

喬良表示，現在疫情之下，美國手忙腳亂軍力收縮，「的確貌似出現了我武力解決台灣問題的短暫視窗期」。不過，他說除非美國因為疫情就此倒地不起，否則緊抓住一個戰術視窗，還不足以解決日後面對的戰略困境。

喬良指出，基本判斷武統台灣時，美國不會以武力直接幹預，但間接幹預是肯定的。按美軍設想，一旦發生台海之戰，美軍應不是直接對陸開戰，而是聯合西方國家封鎖制裁大陸，特別是用其海空優勢，掐斷大陸海上生命線，使大陸製造業所需資源無法輸入，所產商品無法輸出，同時通過紐約倫敦兩大金融中心，掐斷大陸的資本鏈。

接著他又說，大陸復興雖未必會被此一戰打斷，但肯動會步履艱難。「對中國人來說，沒有比實現民族復興更大的事業！一切都必須給這一大業讓路，包括台灣問題的解決。」

喬良最後指出，單單解決臺灣問題並不難，難的就是如何解決那些約束條件。

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