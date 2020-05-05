快訊

台塑集團電腦系統也傳出遭駭 公司證實正在調查

錢櫃大火究責…消防局長口頭請辭 柯文哲：待政風調查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

共軍少將撰文 解決台灣問題文統無望 武統不能輕率急進

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
共軍空軍少將喬良。圖／取自中美印象網站
共軍空軍少將喬良。圖／取自中美印象網站

共軍空軍少將喬良昨日撰文表示，從台灣情勢看來，文統無望，只能武統，但是不能輕率急進；台灣問題本質上仍是中美問題，解決台灣問題的關鍵不在於如何解決台獨勢力，而在於要先解決中美實力對比。

大陸近來文攻武嚇聲浪不斷，昨日中美印象網站刊登了喬良的文章，名稱為「喬良：台灣問題攸關國運不可輕率急進」，文章表示，大陸當下處在「千年復興，機遇難得，將強未強，將成未成之際」。台灣問題並非復興大業的全部內容，甚至也不是主要內容，復興大業的主要內涵是14億人民的幸福生活。

但他同時又說，「做為中國軍人，我想讓世界知道，經過20多年厲兵秣馬，我們已做好了隨時武力解決臺灣問題的準備，這一點，請世界包括美國不必懷疑。」而還未動手的原因，喬良說要計算成本與收益，因此要選對時機。

喬良表示，現在疫情之下，美國手忙腳亂軍力收縮，「的確貌似出現了我武力解決台灣問題的短暫視窗期」。不過，他說除非美國因為疫情就此倒地不起，否則緊抓住一個戰術視窗，還不足以解決日後面對的戰略困境。

喬良指出，基本判斷武統台灣時，美國不會以武力直接幹預，但間接幹預是肯定的。按美軍設想，一旦發生台海之戰，美軍應不是直接對陸開戰，而是聯合西方國家封鎖制裁大陸，特別是用其海空優勢，掐斷大陸海上生命線，使大陸製造業所需資源無法輸入，所產商品無法輸出，同時通過紐約倫敦兩大金融中心，掐斷大陸的資本鏈。

接著他又說，大陸復興雖未必會被此一戰打斷，但肯動會步履艱難。「對中國人來說，沒有比實現民族復興更大的事業！一切都必須給這一大業讓路，包括台灣問題的解決。」

喬良最後指出，單單解決臺灣問題並不難，難的就是如何解決那些約束條件。

「中美印象」網站是2013年由美國前總統卡特創辦的非營利組織卡特中心設立，顧問委員會成員包括北京大學國際問題學者賈慶國，以及美國美中貿易全國委員會前主席卡普等人。

美軍 疫情

延伸閱讀

解放軍將領：文統台灣無望 武統不可輕率急進

《他們的美好時光》平權的路在哪裡都有一段艱辛過程

支持閉門比賽 卡特：球員該專注在場上

NBA／退不退役舉棋不定 卡特：布萊恩讓我下定決心

相關新聞

共軍少將撰文 解決台灣問題文統無望 武統不能輕率急進

共軍空軍少將喬良昨日撰文表示，從台灣情勢看來，文統無望，只能武統，但是不能輕率急進；台灣問題本質上仍是中美問題，解決台灣...

香港再出發大聯盟今成立 要一國兩制

香港再出發大聯盟今〈5〉日宣告成立，由兩位前特首，現任大陸全國政協副主席董建華、梁振英擔任總召集人，發布堅守「一國兩制」...

香港再出發大聯盟今成立 董建華、梁振英為總召集人

香港再出發大聯盟今日上午在香港宣布成立，該組織由大陸全國政協副主席、前香港特首董建華與梁振英擔任總召集人，旨在團結各界人...

林鄭月娥表態 將恢復二讀國歌法

香港疫情發燒，讓反送中街頭運動冷卻，因「侮辱中國國歌可重判3年」引發抗爭，去年被推遲立法的國歌法，將捲土重來，香港行政長...

日本靖國神社公厠現「殺光中國武漢人」塗鴉

新冠疫情重創日本，東京靖國神社的公廁內遭人塗鴉，寫上：「要把武漢人全殺光」的字眼，日本警視廳正循破壞公物的嫌疑展開調查。

怕秋後算帳？加媒：46港人向加拿大申請庇護

加拿大媒體「環球郵報」獨家報導，隨著中國收緊對香港的控制，近50名香港人向加拿大尋求庇護。申請者當中，有許多人曾經參與去年的大規模示威活動，擔憂被港警騷擾或暴力對待，也擔心回港後遭到不公平的司法審判。

報案被列上訪黑名單 中國80後作家：就是覺得煩

昨天是中國五四青年節，一支討好年輕人的宣傳片「後浪」播出後引發熱議。對此，中國80後作家吳忠全發文抱怨自己投資被騙，報案...

去年50萬今年119人 香港幾乎看不見陸客

連休5天的大陸五一黃金周今日結束，雖未重演往年人擠人的盛況，但遊客總數破億，人氣仍十分可觀。 相較大陸旅遊回暖，香港旺角...

中國人不適合民主？白宮副國安顧問：台灣是鮮活證據

白宮副國安顧問博明（Matthew Pottinger）4日參加維吉尼亞大學米勒公共事務中心的座談會，提到五四運動代表的...

反擊龐培歐 陸官媒大集結

新冠肺炎疫情源頭爭議不斷，美國國務卿龐培歐稱，有大量證據顯示新冠病毒始於武漢一個實驗室。中共新華社、人民日報、環球時報等...

海基會秘書長姚人多 請辭

海基會秘書長姚人多昨（4）日在臉書貼文說，他前晚已向海基會董事長張小月口頭請辭，昨依程序遞交辭呈，未來將回到學校教書。姚人多去職，牽動包括陸委會、國安會等政府人事布局。

反送中首例 21歲救生員認暴動罪

香港廿一歲的救生員冼嘉豪，昨天在區域法院承認一項暴動罪，成為香港反送中運動中，首位承認暴動罪的示威者。法官聽取辯方求情後，訂五月十五日判刑。

熱門新聞

2學生疑戴口罩跑步猝死 網友批體育課戴口罩是「形式主義」

前車後車箱驚見有手伸出似求救 他急報案警揭尷尬結局

中國人不適合民主？白宮副國安顧問：台灣是鮮活證據

陸考慮發表新一代遠程轟炸機 直接威脅日韓澳洲

去年50萬今年119人 香港幾乎看不見陸客

「假面騎士」外出沒健康碼 拆頭盔驗身…糗了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。