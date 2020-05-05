香港再出發大聯盟今成立 董建華、梁振英為總召集人

加拿大媒體「環球郵報」獨家報導，隨著中國收緊對香港的控制，近50名香港人向加拿大尋求庇護。申請者當中，有許多人曾經參與去年的大規模示威活動，擔憂被港警騷擾或暴力對待，也擔心回港後遭到不公平的司法審判。

2020-05-05 14:02