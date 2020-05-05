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香港再出發大聯盟今成立 董建華、梁振英為總召集人

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
香港再出發大聯盟今日上午在香港宣布成立。圖／取自澎湃新聞
香港再出發大聯盟今日上午在香港宣布成立。圖／取自澎湃新聞

香港再出發大聯盟今日上午在香港宣布成立，該組織由大陸全國政協副主席、前香港特首董建華與梁振英擔任總召集人，旨在團結各界人士，凝聚共識，為香港找尋出路。

據新華社報導，該組織由香港1545為社會各級人士擔任共同發起人。大陸全國人大常委會委員譚耀宗擔任秘書長，大陸全國人大常委會香港基本法委員會副主任譚惠珠等擔任副秘書長。

上午該組織發布了大聯盟「共同宣言」，呼籲堅守「一國兩制」，推動香港再出發。該組織認為，現在很多大小企業已經岌岌可危，救經濟，保就業，避免經濟滑坡，香港需要重歸法治，守護好法治這一核心價值，重拾團結，不同政見、不同階層攜手同心，走出困局。

報導指出，香港再出發大聯盟成立後第一個活動是「千萬口罩獻愛心」，準備1000萬個口罩送給全港市民，將在5月9日和10日在香港18區發放。

香港特首 口罩 人大常委會

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