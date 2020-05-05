林鄭月娥表態 將恢復二讀國歌法

香港疫情發燒，讓反送中街頭運動冷卻，因「侮辱中國國歌可重判3年」引發抗爭，去年被推遲立法的國歌法，將捲土重來，香港行政長官林鄭月娥表示，待立法會選出正副主席後 將推動恢復二讀國歌法。

備受爭議的香港《國歌法》，因唱中國國歌沒有立正站好要關3年，去年在立法院二讀辯論時引發抗爭，在反送中情緒沸騰下，被推遲立法。

不過，林鄭月娥表示，一但立法會內會選出正、副主席，港府將按《議事規則》與內會主席磋商《國歌條例草案》以及《2019商標修訂條例草案》恢復二讀的安排。

香港電台報導，林鄭月娥表示，包括《國歌條例草案》已完成法案委員會報告，形容只差「埋門一腳」就可恢復二讀。

林鄭還表示，目前離立法會休會只有約兩個月，港府會盡量爭取在休會前完成法案審議。