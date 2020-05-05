聽新聞
test
0:00 / 0:00
香港再出發大聯盟今成立 要一國兩制
香港再出發大聯盟今〈5〉日宣告成立，由兩位前特首，現任大陸全國政協副主席董建華、梁振英擔任總召集人，發布堅守「一國兩制」等共同宣言。
外界關注，擁中政治色彩鮮明的香港再出發大聯盟，今日成立會上，包括香港首富、長和集團李嘉誠、李澤钜及李澤楷父子也現身月臺。
香港再出發大聯盟成立，共同宣言指出，疫情和修例〈反送中〉風波，街頭暴力此起彼伏，朋友親人割席，大小企業掙扎求存，所有香港人都意識到，香港不能再這樣下去了！
宣言聲明，有「一國」才有「兩制」，以「堅持一國兩制，共建穩定繁榮香港」為宗旨，拒絕被「攬炒」，選擇發展；拒絕被破壞，選擇法治；拒絕被撕裂，選擇團結；推動香港再出發。
香港再出發大聯盟還創作了名為《再出發》的主題曲，由鐘鎮濤作曲。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言