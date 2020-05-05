香港再出發大聯盟今成立 要一國兩制

香港再出發大聯盟今〈5〉日宣告成立，由兩位前特首，現任大陸全國政協副主席董建華、梁振英擔任總召集人，發布堅守「一國兩制」等共同宣言。

外界關注，擁中政治色彩鮮明的香港再出發大聯盟，今日成立會上，包括香港首富、長和集團李嘉誠、李澤钜及李澤楷父子也現身月臺。

香港再出發大聯盟成立，共同宣言指出，疫情和修例〈反送中〉風波，街頭暴力此起彼伏，朋友親人割席，大小企業掙扎求存，所有香港人都意識到，香港不能再這樣下去了！

宣言聲明，有「一國」才有「兩制」，以「堅持一國兩制，共建穩定繁榮香港」為宗旨，拒絕被「攬炒」，選擇發展；拒絕被破壞，選擇法治；拒絕被撕裂，選擇團結；推動香港再出發。

香港再出發大聯盟還創作了名為《再出發》的主題曲，由鐘鎮濤作曲。