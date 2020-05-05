全球反中情緒高漲 中國軍官：非武統台灣最佳時機

根據路透社周一(5月4日)獨家報導，中國的一份內部報告警告說，在冠狀病毒爆發後，全球對北京的敵意不斷上升，中美可能出現武力衝突。

熟悉該文件的人告訴路透社，上月初中國國家安全部向包括國家主席習近平在內的北京最高領導人提交一份報告提到，全球反中情緒來到1989年天安門事件以來的最高點。

熟悉該報告內容的人士稱，鑑於此事的敏感性，他們拒絕透露姓名，並說報告提到，北京面臨著美國主導的反中情緒浪潮，需要在最壞的情況下，為兩個全球大國之間的武裝對抗做好准備。

該報告是由中國國家安全部下屬的智庫，中國最高情報機構的中國當代國際關系研究院（CICIR）所起草。這個智庫一直隸屬於國家安全部，為中國政府提供外交和安全政策方面的建議，但目前沒有最新回應。

武統台灣最佳時機?

中國國防大學教授、著名軍事專家喬良接受《紫荊》5月號雜志專訪。記者問他:「有輿論認為現在美國疫情嚴重無暇自顧，是解決台灣問題最佳時機」。

他以反問的方式問道:「這個時點中國面對的是現代世界從未有過的復雜局面，特別是美國全力壓制中國的這樣一種態勢下，如果我們分身去解決台灣問題，有無可能顧此失彼，中斷中國的復興進程？」

他認為台海會否開戰，主要取決於中國對國際局勢以及對國內形勢的判斷，而不是「美國在台灣問題上搞多少動作」。他強調，「不應該跟著美國的節奏跳舞」，並說《台北法案》是美國給中國挖的最新的一個坑，不應跳坑。

喬良也提到，在中美較量還沒分出高下前，武統台灣可能會讓中國付出相當大的代價，像是讓美國聯合西方世界封鎖制裁中國。而中國目前仍依賴海外資源和市場，必須審慎考量。他說:「如果在錯誤的時間做正確的事，仍然是一種錯誤。」

但他認為，可以采取「非戰爭軍事行動」，適度動用武力阻遏「台獨」，發展和保持隨時武力解決台灣問題的戰略實力。

鄒宗翰/楊威廉

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